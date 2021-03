Pourquoi avoir une voiture terrible pourrait réellement aider Mick Schumacher

Aucun pilote ne veut être dans la pire voiture de la grille, mais pour Mick Schumacher, cela apporte certainement des avantages…

Il y avait peu de doute à ce sujet avant la première course de 2021 et encore moins après: dans le VF-21, Haas a la voiture la plus lente de Formule 1.

Pour cette raison, Schumacher passera très probablement sa saison recrue à l’arrière de la grille, mais tout compte fait, ce n’est pas une très mauvaise chose.

Idéalement, dans les premières courses de sa première saison, une recrue devrait être capable de rester sous le radar et de se familiariser avec les choses, de se familiariser avec sa nouvelle machinerie et d’améliorer lentement ses performances à mesure qu’elle devient plus à l’aise.

Pour Schumacher, cela allait toujours être difficile.

Très peu de pilotes ont rejoint la Formule 1 avec autant de pression sur leurs épaules et sous les projecteurs que le joueur de 22 ans étant donné que son père, Michael, est l’un des plus grands de tous les temps.

Entrer dans le sport avec ce nom de famille et un titre de Formule 2, les attentes étaient énormes pour l’Allemand, et s’il ne les respectait pas, les critiques suivraient bientôt.

Une telle critique pourrait l’affecter et l’amener à pousser trop fort, trop tôt et à faire des erreurs.

Cependant, ces attentes ont considérablement diminué une fois qu’il est devenu évident à quel point sa machinerie était médiocre et que, à bien des égards, cela lui pesait sur les épaules.

Désormais, même les critiques les plus sévères ne peuvent s’attendre à ce qu’il marque des points, et il est probable que peu d’attention lui sera accordée pendant les courses alors qu’il vaquer à ses occupations à l’arrière du peloton.

Pour quelqu’un qui a connu des difficultés lors de sa première saison dans les trois dernières catégories auxquelles il a concouru, c’est l’idéal.

Guenther choisit la course d’ouverture de la saison. Ses commentaires dans leur intégralité 👉 https://t.co/ecnHP2x4YR#HaasF1 #BahrainGP pic.twitter.com/yrMOSxDnsH – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 28 mars 2021

Cela ne veut pas dire qu’il lui sera impossible d’impressionner non plus.

Il ne pourra peut-être pas faire grand-chose en termes de résultats, mais dans sa saison recrue, conduire une voiture qui semble difficile à contrôler, garder les choses propres et atteindre la ligne d’arrivée sera un exploit en soi et fournira Haas avec des données cruciales.

Il peut également avoir un impact positif hors piste, en fournissant des commentaires et des conseils pour aider à améliorer sa voiture comme son père l’a si bien fait à l’époque.

Jusqu’à présent, il semble qu’il fasse exactement cela.

«Je n’ai jamais travaillé avec [Michael] et je ne le connaissais pas très bien. Donc, je sais seulement de la presse et de la télévision qu’il était un travailleur acharné », a déclaré Guenther Steiner.

«Nous avons quelques personnes de Ferrari avec nous qui ont déjà travaillé avec Michael et elles me disent comment c’était. Ils connaissaient très bien Michael.

«Ils étaient très émus quand Mick est venu nous voir. Ils m’expliquent comment Michael a travaillé et je pense que Mick est très similaire.

«Il travaille dur, il veut tout savoir, il veut apprendre, il veut juste s’améliorer – chaque jour, chaque heure, chaque minute.

Il a aussi bien sûr aussi un autre homme sur la grille au volant de la même voiture que lui, et les deux seront probablement dans leur propre course séparée en fond de grille.

Schumacher et Nikita Mazepin conduisent la même voiture, ont la même expérience en F1 et ont vraisemblablement un statut égal. C’est un combat juste, un contre un, et le gagner ferait du bien au monde en ce qui concerne leur réputation.

L’Allemand a incontestablement remporté le premier tour après avoir confortablement surclassé le Russe à Bahreïn avant de se rendre en fin de course alors que son coéquipier a commis une erreur et s’est écrasé dans le premier tour.

S’il peut continuer à dominer cette rivalité, son stock augmentera, qu’il marque des points ou non. Il n’a qu’à regarder George Russell pour en avoir la preuve. Le Britannique n’a pas encore marqué de point en deux saisons à Williams, mais il semble prêt à se voir attribuer un siège avec la meilleure équipe de la grille.

En bref, tout ce que Schumacher doit vraiment faire lors de sa première saison est de terminer les courses, de fournir des commentaires utiles et de prendre le meilleur sur Mazepin. N’importe quoi de plus serait un bonus.

Il a réussi à faire tout ce qui précède lors de sa première course, bien qu’il ait tourné au redémarrage le jour de la course et qu’il doive s’assurer que cela ne devienne pas un événement régulier.

S’il continue à cocher toutes les cases, Ferrari sera content de lui et pourrait bien envisager de le mettre dans une meilleure voiture, l’Alfa Romeo, le plus tôt possible. Après tout, Kimi Raikkonen va sûrement prendre sa retraite bientôt et Antonio Giovinazzi ne met pas exactement le feu au monde.

Si cela se produit et que Schumacher continue à profiter d’une carrière au sommet du sport, il pourrait bien regarder en arrière et être reconnaissant d’avoir pu passer sa première saison à perfectionner son art loin des projecteurs aveuglants qu’il sera sûrement sous. pour les années à venir.

Finley Crebolder

