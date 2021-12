Pourquoi avons-nous des arbres de Noël? La tradition festive expliquée

Pourquoi plantons-nous des arbres à Noël? (Photo : .)

C’est une tradition honorée de décorer un arbre de Noël chaque décembre.

Sans toutes les guirlandes, les boules et les lumières scintillantes – ainsi que les cadeaux soigneusement emballés assis en dessous – Noël ne serait tout simplement pas le même.

Mais d’où vient ce rituel objectivement étrange ? Est-ce de la partie religieuse de la fête chrétienne? Et sinon, qu’est-ce que tout cela signifie ?

Voici l’histoire d’origine de l’arbre de Noël.

Pourquoi avons-nous des arbres de Noël au Royaume-Uni ?

Il existe de nombreux indices à travers l’histoire suggérant qu’à un moment donné, nous commencerions tous à mettre des arbres dans nos maisons chaque année.

Les arbres à feuilles persistantes étaient une fascination pour les païens, vers le 4ème siècle. Ils étaient considérés comme un symbole de la vie – et ont été amenés dans leurs maisons et décorés.

Les arbres à feuilles persistantes font traditionnellement partie des célébrations (Photo: .)

À l’époque romaine, des couronnes à feuilles persistantes étaient suspendues lors du festival Saturnalia, qui avait lieu du 17 au 23 décembre.

Bien que ce n’était pas Noël (mais une célébration du dieu Saturne), il existe des similitudes entre la fête romaine et les traditions de Noël – y compris offrir des cadeaux, des fêtes tout-puissantes et l’inclusion de sapins.

Cependant, la version moderne de l’arbre de Noël provient de l’Allemagne des XVIe et XVIIe siècles.

On pense que le réformateur religieux allemand Martin Luther, décédé en 1546, a donné naissance à la tradition – en particulier l’idée de décorer un arbre avec des bougies.

Mais d’autres rapportent que ce sont les années 1600 qui ont vu des familles chrétiennes dévotes en Allemagne ériger un Tannenbaum (sapin) pour la saison des fêtes.

Arbre de Noël de la reine Victoria, peint en 1850. (Photo : Fine Art Images/Heritage Images/.)

(Il se trouve que les guirlandes sont également originaires du début des années 1600, de la ville allemande de Nuremberg.)

Les arbres de Noël n’étaient pas très populaires au Royaume-Uni ou aux États-Unis à cette époque, car ils étaient souvent considérés comme symboliques du paganisme.

Tout a changé en 1846, lorsque la reine Victoria et son mari allemand, le prince Albert, ont envoyé une carte de vœux illustrée en 1846.

Ils y étaient rassemblés autour d’un sapin de Noël – portant des dizaines de boules et un ange au sommet – aux côtés de leurs enfants.

La reine Victoria et le prince Albert avaient, peut-être sans le savoir, lancé une tendance majeure au Royaume-Uni. La famille royale était très populaire à cette époque et inspirait le public.

Plus il y a de lumières sur votre arbre, mieux c’est ! (Photo : Elyxandro Cegarra/Agence Anadolu via .)

Il est largement admis que cette carte de Noël royale et d’autres ont également contribué à populariser les arbres de Noël aux États-Unis.

Au fil des années, la tradition s’est perpétuée. Des boules, des ornements faits à la main, des friandises et des bougies (qui ne sont évidemment pas recommandés maintenant) étaient souvent accrochés aux branches.

Au début des années 1900, lorsque l’électricité est devenue courante, les lumières de Noël enroulées autour de l’arbre sont également devenues une chose.

Et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire.



