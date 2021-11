Pourquoi Axie Infinity a pris feu aux Philippines

Cet épisode est sponsorisé par Quantstamp et Nexo.io.

Les animateurs de « Money Reimagined » Michael Casey et Sheila Warren sont Maoi Arroyo, entrepreneur en série et fondateur d’Ignite Impact Fund, le premier fonds axé sur l’éradication de la pauvreté en matière de revenus et d’accès aux Philippines, et Leah Callon-Butler, directrice d’Emfarsis et scénariste de le récent documentaire « Play to Earn ». Maoi et Callon-Butler apportent une compréhension approfondie du contexte économique, politique et social des Philippines et du récent phénomène Axie Infinity qui a balayé la nation.

La nation insulaire est fortement dépendante de ses travailleurs philippins d’outre-mer, dont les travailleurs basés aux États-Unis ont envoyé un total de 12 milliards de dollars en envois de fonds en 2020 seulement. Le pays est également confronté à une corruption généralisée remontant à l’administration coloniale espagnole. La faible confiance des Philippins dans l’économie nationale les a poussés à innover de nouvelles façons d’interagir avec l’argent.

Au cours de l’été, le jeu à gagner Axie Infinity a explosé en popularité, avec une partie importante de sa base d’utilisateurs originaire des Philippines. De nombreux Philippins ont reconnu que les opportunités abondent dans le jeu pour gagner de l’économie, et plus largement avec les solutions de paiement numérique et la technologie blockchain. Qu’adoptera ensuite cette population native mobile ambitieuse ?

Cet épisode a été produit par Michele Musso et Adam B. Levine, avec le montage de Jonas. Cet épisode a été annoncé par Adam B. Levine avec le soutien supplémentaire d’Eleanor Pahl. Notre chanson thème est « Shepard ».