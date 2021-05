Pourquoi Badgley Mischka s’est tourné vers le paiement par authentification unique – WWD

Les marques de vêtements ont eu du mal à optimiser l’expérience de paiement en ligne et à l’utiliser pour générer une clientèle plus fidèle, mais un fournisseur de technologie espère que sa dernière solution aidera les marques à éliminer ces deux problèmes.

Plateforme d’expérience de paiement Bolt a lancé Bolt SSO Commerce, une expérience de paiement à connexion unique conçue pour transformer les clients invités anonymes en titulaires de comptes connectés. La conversion de ces acheteurs permettrait aux détaillants et aux marques d’obtenir des informations et des commentaires sur les acheteurs qu’ils peuvent utiliser pour offrir des expériences d’achat plus personnalisées.

Badgley Mischka utilise Bolt SSO Commerce dans le but d’augmenter la création de comptes en magasin et de convertir les clients uniques en clients fidèles à long terme.

«La mission de Badgley Mischka est de définir un glamour intemporel qui crée confiance et passion et nous cherchons toujours à partager cette mission avec un public plus large», a déclaré Katie Ouaknine, propriétaire de Badgley Mischka Web, dans un communiqué. «Nous nous sommes associés à Bolt parce que cela nous permet de traiter les nouveaux acheteurs qui nous viennent d’ailleurs dans le réseau de vente au détail de l’entreprise comme des acheteurs de retour, et nous sommes impatients de proposer à ces acheteurs des expériences personnalisées et agréables pour les années à venir.»

La nouvelle expérience de paiement intervient après que Bolt a récemment publié une enquête concluant que 70% des acheteurs américains ont jusqu’à six comptes de magasin avec différents détaillants. L’enquête a indiqué que les principales raisons pour lesquelles les acheteurs ouvrent des comptes en magasin sont la rapidité et la commodité à la caisse; des remises, des récompenses et des offres de produits exclusifs, et pouvoir consulter l’historique de leurs commandes

Mais Bolt a déclaré que s’il est courant que les plug-ins de commerce électronique et les méthodes de paiement alternatives permettent aux acheteurs de sauvegarder leurs informations à utiliser lors du paiement sur un réseau de détaillants, aucune de ces solutions ne permet aux acheteurs de créer un compte sur le site du détaillant. simultanément.

En conséquence, Bolt fait valoir que les acheteurs en ligne ont toujours dû se connecter à deux comptes distincts à différents moments de leur parcours d’achat: leur compte de magasin pour accéder à l’historique de leurs commandes et leur réseau ou compte de paiement pour effectuer un achat à la caisse.

Avec Bolt SSO Commerce, un acheteur peut créer à la fois un compte Bolt pour le paiement en un clic et un compte de magasin pour le détaillant via une simple option de case à cocher.

La solution est conçue pour offrir aux acheteurs le meilleur des deux mondes auxquels il faut généralement accéder via deux comptes distincts.

De cette façon, les acheteurs pouvaient accéder au suivi des commandes et à l’historique des achats et gagner des points de fidélité, tout en bénéficiant des capacités de paiement en un clic du compte Bolt.

Une fois que les utilisateurs ont créé un compte Bolt, ils peuvent l’utiliser sur un réseau de centaines de marques. Plus de 90% des partenaires de vente au détail de Bolt déclarent servir des clients qui ont déjà effectué des achats avec Bolt chez un autre détaillant. Le taux d’activité des détaillants croisés a augmenté de 25 fois en 2020, a déclaré la société.

«Nous inaugurons une nouvelle ère de commerce basé sur l’identité qui permettra aux marques d’offrir les expériences personnalisées auxquelles les acheteurs d’aujourd’hui s’attendent», a déclaré Maju Kuruvilla, directeur de la technologie chez Bolt, dans un communiqué. «Nous sommes ravis de pouvoir aider davantage de détaillants indépendants à obtenir les types d’informations sur les clients et d’opportunités d’engagement auxquels ils ne peuvent accéder que lorsque les acheteurs créent un compte en magasin. Avec ce lancement de produit, nous sommes sur le point d’éliminer le paiement des clients dans le commerce électronique. »

L’offre originale de Bolt est conçue pour éliminer les frictions de paiement et raccourcir le processus de paiement, la page de paiement de la plate-forme comprenant moins de champs à remplir et un prétraitement afin que le code et les éléments du site soient déjà chargés, ce qui permet aux acheteurs de rester sur la même page. d’être dirigé vers un nouveau. Contrairement à la plupart des options de paiement, Bolt ne demande pas aux acheteurs les informations de facturation jointes à leur carte de crédit.

Les clients réguliers peuvent acheter en un seul clic, et les acheteurs disposant d’un compte Bolt sont 60% plus susceptibles de finaliser un achat lorsqu’ils visitent un site de vente au détail qui exploite la plate-forme, selon la société. Du côté de la marque, les entreprises peuvent tirer parti de la plate-forme pour unifier l’expérience de l’acheteur grâce à une image de marque personnalisée, des ventes incitatives ciblées et des promotions spéciales.

En novembre, la plateforme de paiement s’est associée à Authentic Brands Group, qui exploite le vaste portefeuille de marques, notamment Forever 21, Lucky Brand, Brooks Brothers, Aéropostale, Juicy Couture, Nautica, Nine West et maintenant Eddie Bauer.

Le mois suivant, Bolt a généré 75 millions de dollars de nouveaux fonds, soit un total de 215 millions de dollars levés à ce jour.