Pourquoi Bannon a-t-elle défié l’assignation ? Regardez son émission du 5 janvier où il s’incrimine

C’est tout simplement époustouflant. Si vous pensiez que le tweet « C’est 1776 » de Boebert était accablant, vous devez voir et entendre ce que Bannon a dit dans les jours précédant le 5 janvier et le 5 janvier. Il l’accuse presque tout seul.

Comme on pouvait s’y attendre, nous avons été submergés par les nouvelles de ce qui s’est passé autour du 6 janvier. Il y a tout simplement trop de choses pour garder un calendrier cohérent et précis quant à qui a fait quoi à quelle date.

À titre d’exemple, nous avons déployé des efforts considérables, depuis mars de cette année, pour garder cette vidéo critique mais courte au premier plan de l’esprit de nos lecteurs en ce qui concerne ce que certains représentants savaient et quand :

Voici une vidéo de Marjorie Taylor Greene à la Maison Blanche fin décembre 2020 disant qu’elle avait eu une « excellente séance de planification pour notre objection du 6 janvier. Nous n’allons pas laisser cette élection être volée par Joe Biden et les démocrates. Le président Trump a gagné par un glissement de terrain. Expulsez Greene maintenant. pic.twitter.com/oogwe20Z8K – Scott Dworkin (@funder) 28 janvier 2021

Une explication sur ce qu’il y avait à « planifier » qui impliquait quelqu’un qui n’avait même pas prêté serment au Congrès à l’époque est nécessaire.

De la même manière, nous devons maintenant tous nous engager à nous souvenir exactement de ce que Steve Bannon a dit devant une caméra et un microphone les jours de son émission avant le 5 janvier, car cela explique en soi pourquoi il refuserait de témoigner et tenterait sa chance avec le système de justice pénale.

Il semble que Steve Bannon connaissait tout le plan. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder (la vidéo complète est ci-dessous), nous fournissons la transcription. Il explique pourquoi Trump sera le vainqueur des élections de 2020 à partir du 6 janvier.

Cela ne se passera pas comme vous le pensez. Ce sera très différent, extraordinairement différent. Et tout ce que je peux dire, c’est attacher. La salle de guerre, un groupe. VOUS avez rendu cela possible, et demain c’est le Game Day.

Le premier mandat du président Trump se termine par des actions, et le deuxième mandat va commencer par un BANG. Cela, nous vous le garantissons…

Qui est nous »? La bande saute alors en avant :

… Et donc le combat est [on]. C’est un week-end énorme. Il va y avoir tellement se passe dans les coulisses, un combat massif. Nous nous dirigeons vers le 6 « juin » (il veut clairement dire janvier, il n’y a pas eu de rassemblement le 6 juin.)

Il se passe beaucoup de choses cette semaine. Les gens s’emballent, les gens s’enflamment. Les gens et moi devenons de plus en plus fous, comme ils le devraient.

La bande ci-dessus confond certaines choses, il veut clairement dire janvier et – nous pensons que le combat « combat en coulisses » est une présomption que Mike Pence n’a pas pu accomplir son devoir constitutionnel le 6, ce qui garantirait un combat en coulisses quant à savoir s’il fallait soit «retarder la procédure jusqu’à ce que les États aient «étudié» davantage la question, soit envoyer les élections directement à la Chambre des représentants et un État, une voix, garantissait la victoire de Trump.

La bande passe ensuite en avant, Bannon interviewe John Eastman, le tristement célèbre employé du DOJ qui a écrit le mémorandum sur la façon dont Trump pourrait gagner (impliquant l’envoi d’élections à la Chambre), ce qui a conduit à la menace de démissions massives au DOJ si elle était mise en œuvre :

Vous et moi étions en appel hier soir, c’était tellement génial, de passer en revue le cadre de cette semaine.

(C’était le 5 janvier et anticipait le combat pour aller au Congrès avec Pence parti. Rappelez-vous, Pence a refusé de monter dans un SUV des services secrets profondément en dessous du Capitole, craignant une conspiration des services secrets.

La bande passe à nouveau à Bannon parlant avec trois invités parlant de

… »[T]il y a beaucoup d’hommes coriaces là-bas et j’en ai vu certains quand nous avions des réunions là-bas… Ils étaient tous encore en train de revoir leurs plans pour la journée. Genre une ou deux heures du matin. Je pense que les gens sont excités…

La bande semble alors passer derrière comme le dit Bannon :

Ils vont tous converger le 6 janvier. Nous n’avons qu’à imposer notre volonté à l’opposition.

Voilà, un aveu qu’ils font le tour de la Constitution pour simplement imposer leur volonté. Trahison, sédition, coup d’État planifié, imposant leur volonté contre une opposition, celle des Américains.

La bande saute à nouveau aux jours avant le sixième :

On fonce vers quelque chose qui va être compliqué et ça va être méchant. Rien ne pourrait être plus turbulent que ce qui va se passer cette semaine….

… Vous devez être là, cela va être historique, rappelez-vous que c’est comme la chute de la République, n’est-ce pas ? Et est devenu un empire totalitaire et autoritaire. Nous sommes à ce moment.

Il suppose clairement que son public pense que Trump a remporté les élections et que Biden est celui qui réussit le coup.

Allons-nous affirmer le glissement de terrain massif ou Donald Trump ou allons-nous ramener la république constitutionnelle à la « les forces… »

Nous passons devant certains commentaires qui semblent moins pertinents :

Les gens ne voient pas les appels, nous naviguons sur skype, pour voir à travers le brouillard de la guerre, nous devons être clairs, que le 6 janvier « allait » être ce jour-là.

Il semble brièvement que la bande ait dépassé le 6 janvier, mais nous l’interprétons comme un simple choix du jour : « Le 6 janvier allait être le jour. » Même principe que le paragraphe suivant.

« … ou un de ces grands jours, le 6 janvier allait être ce jour-là et il fallait tout faire converger jusqu’au 6 janvier.

C’est une blessure qui ne cicatrisera pas, on fonce vers une crise constitutionnelle qui va faire ressembler la destitution (la première) à un pique-nique dominical…

Maintenant, Bannon est interviewé :

«Ce sera un jour historique, il fera partie de l’histoire. Nous voulons que le plus de personnes possible y participent. A 48h…”

Avec Giuliani

« À 48 heures de… [indecipherable, Rudy buts in] jours consécutifs dans l’histoire américaine.

Crédit vidéo à Media Matters.

Et c’est pourquoi Bannon préférerait faire face à des accusations d’outrage plutôt que de faire face au Congrès et d’invoquer le 5e amendement sur presque toutes les questions.

Le seul autre point ? Où étaient les forces de l’ordre ? Le complot est bien plus profond. Ces plans étaient partout. L’application de la loi de secours n’était nulle part.

REGARDEZ:

N’oubliez jamais Steve Bannon le 5 janvier 2021… pic.twitter.com/rIERrbi7qW – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 13 novembre 2021

****

