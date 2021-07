Pourquoi Barcelone n’a-t-il pas condamné Griezmann et Dembele pour leurs actions ?

Un autre jour, une autre crise pour Joan Laporta à gérer à Barcelone. Seulement, il ne s’occupe pas de celui-ci.

Pour un président qui détient une grande place dans le slogan “mes que un club”, il fait un excellent travail en restant discret sur toute l’affaire.

Les moqueries d’Antoine Griezmann et Ousmane Dembele à l’encontre des employés asiatiques en 2019, dans une vidéo qui n’a fait que récemment surface, ont été condamnées à juste titre, et dans tout autre domaine, vous ne seriez pas surpris de trouver qu’il s’agit d’une infraction licenciée.

Photo de Laszlo Balogh – Piscine/.

Bien sûr, le Barça n’ose pas le faire de peur de perdre un joli centime dont il a besoin pour équilibrer les comptes.

L’argent est roi, même si cela pourrait se faire au détriment de leur sponsor principal de club.

Le chef de Rakuten, Hiroshi Mikitani, est furieux contre le club autant qu’il l’est contre les joueurs, et l’insouciance de Laporta, franchement, en dit long.

Quelle défense possible l’un ou l’autre joueur a-t-il dans ce cas ? Pas du tout.

Si le racisme doit être éradiqué du jeu, il doit alors commencer par ceux du jeu, et les excuses pathétiques de Dembele et Griezmann ne suffisent pas.

Pour un certain nombre de raisons, le Barça doit prendre des mesures. Pas un geste symbolique non plus. Il s’agit d’une question disciplinaire qui ne peut et ne doit pas être passée sous silence.

Ce n’est pas non plus le seul problème auquel Laporta doit faire face.

Les joueurs qui ne veulent pas partir – pourquoi le feraient-ils alors que leur solde bancaire gonfle assez bien grâce au Señor JM Bartomeu ?!

Les joueurs qui sont entrés et ne peuvent pas être enregistrés à cause du désordre financier que l’ancienne administration a laissé derrière lui.

Des réductions de salaire auxquelles les joueurs ne sont pas d’accord – voir ci-dessus….

Et la nécessité de débarrasser rapidement le club de son bois mort pour que Lionel Messi obtienne son dernier contrat au club.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Sans oublier que Matheus veut poursuivre le club car il juge sa libération injuste.

Quelle blague absolue d’un club de football que le Barça est devenu. Chaque fois que vous pensez que cela ne peut pas être pire, il y a une autre gifle au visage.

Certes, Laporta n’est pas à blâmer pour beaucoup et il a fait de son mieux pour stabiliser le navire.

Cependant, tous les problèmes mentionnés ci-dessus doivent être résolus immédiatement. A commencer par les sanctions des vainqueurs de la Coupe du monde française.

Veux-tu honnêtement que des joueurs comme ça jouent pour ton club ?