Pourquoi Batman: Julie Nathanson de Long Halloween n’a pas lu l’histoire originale avant de faire le film d’animation

Batman: The Long Halloween, Part One et Part Two ont été officiellement annoncés pour le DC FanDome de l’année au moins, et c’est la troisième fois qu’un scénario populaire de DC Comics est adapté à travers deux films d’animation directs en vidéo, après The Dark Knight Returns Les parties 1 et 2 en 2013, et La mort de Superman et Le règne des surhommes en 2018 et 2019, respectivement. Les coéquipiers de Long Halloween de Julie Nathanson incluent Jensen Ackles dans Batman, feu Naya Rivera dans Catwoman, Josh Duhamel dans Harvey Dent, Billy Burke dans James Gordon, Titus Welliver dans Carmine Falcon, Troy Baker dans Joker et David Dastmalchian dans Calendar Man, parmi autres.