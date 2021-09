Pourquoi Battlefield 2042 a été retardé et nouvelle date de sortie en novembre

EA et DICE ont expliqué pourquoi Battlefield 2042 a été retardé avec une nouvelle date de sortie fixée à novembre.

Il n’y a toujours pas de mot officiel sur le moment où la version bêta sortira, ce qui provoquera la colère de la communauté. Les fans attendent l’accès anticipé et la démo ouverte depuis l’annonce initiale du jeu, mais tout ce que l’éditeur et le développeur ont dit, c’est que plus d’informations viendront plus tard en septembre.

Bien que le manque de transparence concernant la date de la bêta soit frustrant, DICE a au moins fourni une réponse quant aux raisons pour lesquelles le jeu complet a été reporté.

Pourquoi Battlefield 2042 est-il retardé

DICE dit que Battlefield 2042 a été retardé en raison de défis imprévus causés par la pandémie mondiale.

Leur déclaration officielle sur Twitter indique qu’ils s’attendaient à ce que les équipes soient de retour en studio près de la date de lancement initiale du 22 octobre, mais cela n’a pas été possible. Les développeurs continuent de travailler à domicile, mais il a été décidé qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour fournir le meilleur produit.

Date de sortie de Battlefield 2042 en novembre

La nouvelle date de sortie de Battlefield 2042 suite à son retard est le 19 novembre.

Il devait initialement être lancé le 22 octobre avec un accès anticipé le 15 octobre. Ce n’est pas déclaré dans la déclaration du développeur, mais le bonus de précommande d’accès anticipé de sept jours devrait rendre le jeu jouable le 12 novembre.

Les fans sont évidemment déçus que le jeu ne sorte pas en octobre, mais vous pourrez toujours y jouer avant l’arrivée de novembre.

Bêta d’accès anticipé

Vous pouvez obtenir un accès anticipé à la version bêta en pré-commandant n’importe quelle édition du jeu ou en vous abonnant à EA Play.

Peu importe l’édition que vous achetez, mais – si vous voulez jouer au jeu complet plus tôt que tout le monde – vous devrez acheter l’un des packages les plus chers. Il y aura également une version bêta ouverte pour tous ceux qui ne veulent pas dépenser d’argent.

Aucune date n’a encore été annoncée, mais EA a déclaré que les nouvelles arriveraient avant la fin septembre.

