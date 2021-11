Pourquoi Battlefield 2042 n’a pas de mode campagne et histoire

Battlefield 2042 est presque là et DICE a déjà expliqué pourquoi il n’a pas de mode campagne et histoire.

C’est l’un des plus gros jeux de l’année aux côtés de Call of Duty Vanguard et il propose trois modes : Hazard Zone, All-Out-Warfare et Portal. Alors que Hazard Zone et All-Out-Warfare sont un pur chaos, Portal est sans doute le plus attendu en raison de ses possibilités créatives presque illimitées.

Cependant, la grande omission est un récit solo et linéaire.

Battlefield 2042 aura-t-il une campagne ?

Battlefield 2042 n’a pas de campagne.

Il a été confirmé en juin que le jeu ne propose pas de mode histoire à un joueur pour le plaisir des fans. Cela a évidemment déçu certaines personnes, d’autant plus que Call of Duty Vanguard a un récit jouable qui dure environ cinq à sept heures.

Quant à savoir pourquoi il n’y a pas d’expérience d’histoire en solo, Daniel Berlin, le directeur de la conception du jeu, a déclaré ce qui suit à Eurogamer :

« Nous n’allons pas avoir une campagne solo traditionnelle cette fois-ci, mais nous allons mettre toute cette emphase et toutes ces ressources pour approfondir le multijoueur. Parce que c’est ce que nous faisons de mieux.

Histoire de Battlefield 2042

Bien qu’il n’y ait pas de mode campagne, il y a une histoire pour Battlefield 2042.

Vous pouvez assister au récit du jeu en regardant le court métrage Exodus sur YouTube. En dehors du court métrage, Berlin a également déclaré à Eurogamer que le récit se poursuivra au fil des saisons :

« Vous avez toujours un monde narratif, c’est quelque chose que vous verrez à travers les yeux des spécialistes que nous présentons », a déclaré Berlin. « Au fur et à mesure que nous traverserons le service en direct et les saisons, nous présenterons de nouveaux spécialistes et vous verrez comment le monde évolue à travers les yeux des spécialistes que nous avons. »

Modes multijoueurs

Les modes multijoueurs du jeu au lancement sont All-Out-Wafare, Hazard Zone et Portal.

All-Out-Warfare est une expérience massive qui voit 128 combattants sur la prochaine génération, mais réduit à 64 joueurs sur Xbox One et PS4. Pendant ce temps, Hazard Zone est une expérience qui a été comparée à Escape from Tarkov par d’autres.

Enfin, Portal est sans doute le plus excitant car il vous permettra de tout personnaliser vous-même, de l’utilisation des ressources des jeux précédents à la modification des règles.

