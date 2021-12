Pourquoi beaucoup d’entre nous dorment sur les Taureans ici !

Crédit : Capture d’écran/HBO Max

Je serai le premier à admettre que lorsque Molly et Taurean ont tenu ce câlin pendant une seconde de trop pendant le voyage de conférence, je savais exactement ce que les écrivains d’Insecure préparaient, et je ne le sentais pas.

Si je suis tout à fait honnête, Taurean m’a donné des vibrations de blerd (nerd noir). Et même si je suis tout ici pour cette vieille école, le type de blerd Taye-Diggs-in-The-Best-Man – le type qui peut le couper avec vous intellectuellement tout en établissant un sex-appeal massif – mon cerveau était juste ne pas faire ce lien avec Taurean.

Même dans l’épisode de la semaine dernière, lorsque tout le monde était ravi d’aider Molly à comprendre comment rédiger le texte parfait pour Taurean, je n’étais pas ému par cet intérêt amoureux potentiel. J’étais juste là pour le drame désordonné qu’est le triangle Lawrence-Issa-Nathan. (Et à en juger par vos tweets, je sais que je n’étais pas le seul.) En fait, chaque fois que les scénaristes se concentraient sur Molly et Taurean, je voulais juste qu’ils retirent le temps d’écran perdu de l’épisode et réaffectent ce temps à Issa et Lawrence. (Note latérale : le fait que nous aimions l’amour désordonné plutôt que l’amour stable me permet de savoir que nous ne sommes pas des conneries.)

Inutile de dire que Taurean ne le faisait tout simplement pas pour moi.

Mais au moment où cette livreuse s’est présentée avec des ailes et du vin (Okaaaay, Taurean !), ma perspective a changé.

Chaque moment d’attention que Taurean a montré pendant toute la saison est devenu un objectif clair pour moi après cela. J’avais oublié comment il avait été là pour Molly au travail quand elle essayait d’être une super-femme. J’avais négligé l’oreille attentive qu’il avait donnée pour qu’elle puisse parler de la mauvaise santé de sa mère. J’ai oublié l’alleyoop qu’il a fourni lors de leur présentation à la conférence. Et j’ai complètement évité à quel point il était attentionné pour lui avoir attrapé un sac de butin de la session de conférence qu’elle a manquée.

Et puis, le revoilà, sans hésiter, lui envoyant à la fois le soutien et l’espace dont elle avait besoin en une seule livraison de vin et d’ailes. (Pouvons-nous juste prendre un moment et donner à Taurean l’ovation debout de Drake sur le court.)

Ce type de soins n’a pas de prix. Et cela m’a vraiment fait penser à ma réaction initiale à Taurean, et cela soulève la question : que recherchons-nous vraiment chez un partenaire ? Qu’est-ce qui compte vraiment le plus pour nous dans ces rues de rencontres à cliquet ?

Ma mère, heureusement mariée depuis plus de 30 ans, me dit toujours à moi et à mes filles au foyer que choisir un homme, c’est comme aller au marché et acheter des sacs de fruits tout faits, mais chaque sac contient quelques morceaux de fruits gâtés. ce. Elle dit que chacun de nous a la liberté de choisir le sac de son choix contenant la combinaison de fruits frais et gâtés avec laquelle nous pouvons vivre (c’est-à-dire le sac avec des raisins gâtés et des mangues fraîches ou des ananas frais mais des mangues gâtées), mais peu importe combien de temps nous cherchons, nous ne trouverons pas un sac qui ne contienne pas à la fois des fruits frais et gâtés. (Certains plus que d’autres.)

Elle souligne que la question n’est pas : « où sont les sacs sans fruits gâtés ? C’est une chimère. La question est, quel type de fruit est-ce que je préfère frais et quel genre de fruit gâté puis-je traiter ? Voulez-vous des ananas et des fraises frais et pouvez-vous faire face à des oranges gâtées? Ou avez-vous besoin d’oranges fraîches et pourriez-vous faire face à des ananas gâtés ? Nous décidons de ce qui compte le plus et de ce qui compte le moins.

J’adore l’analogie avec les fruits de ma mère parce qu’Instagram et la culture des célébrités nous feront penser que nous pouvons tout avoir. Un sac sans aucun fruit gâté. Un homme qui a tout ce que nous voulons et rien que nous ne voulons pas. Mais la réalité est qu’il n’y a pas une seule personne sur cette Terre qui a tout ce que nous voulons et rien que nous n’ayons pas. Même nos propres mères (Dieu bénisse leurs cœurs) ont des traits qui parfois nous poussent vers un mur ! Mais nous les aimons toujours. Nous tenons simplement en haute estime les traits en eux que nous apprécions le plus et nous acceptons les choses qui pourraient nous ennuyer ou nous énerver.

Les hommes ne sont pas différents. Nous n’obtenons pas 100 pour cent des choses que nous voulons. (Et le flash d’information, nous ne serons pas non plus à 100% de tout ce qu’ils veulent.) Nous sommes tous ici en train d’évaluer les choses qui sont les plus importantes pour nous et d’accepter les défauts ou les traits indésirables qui sont moins importants pour nous. (Et être un blerd pourrait en fait être moins important pour certains d’entre vous que vous n’avez été autorisé à le croire.)

Pour nous assurer que nous accordons la valeur appropriée à ce que nous voulons et avons vraiment besoin dans notre recherche d’un partenaire, nous devons être clairs sur ce qui est le plus important dans notre vie. Trop souvent, nous n’évaluons pas honnêtement ce qui compte le plus pour nous et ne permettons pas à cela de guider notre processus de rencontres.

Au lieu de cela, nous donnons souvent à de nombreux éléments superficiels de la liste de souhaits un classement plus élevé sur le tableau de bord que nous le devrions. Parfois, quelque chose d’aussi simple que le manque de butin de quelqu’un pèse aussi lourd que de savoir s’il est une bonne personne. (Souvent, ils ne peuvent même pas franchir la porte à cause de ce manque initial de butin seuls.)

Ce qui me ramène à Taurean. De toute évidence, il ne dégouline pas de butin. Mais où est le butin dans notre hiérarchie des désirs qui comptent réellement ? Est-ce en haut de la liste ? Milieu? Bas? Nous pouvons chacun décider cela pour nous-mêmes, mais nous devons nous demander si nous pesons réellement notre liste avec précision en fonction de l’importance donnée à ces choses dans l’ensemble de notre vie ; Ou essayons-nous de faire de nous le type d’homme sur lequel les autres femmes vont baver ? (Est-ce que leur bave est si importante ?) Laissons-nous les choses qui devraient simplement être des extras sur notre liste se classer aussi haut que nos priorités les plus importantes ?

Et je ne pointe aucun doigt. J’ai mes propres histoires ! J’avais l’habitude de ne sortir qu’avec des hommes extrêmement drôles. Puis un ami avisé m’a dit : « Ma fille, si tu n’allais pas à un spectacle d’humour et que tu ris ensemble ». Elle plaisantait, mais c’était réel. Funny est toujours sur ma liste, mais je ne lui permets plus de ne pas avoir plus de poids qu’il ne le devrait et cela m’a permis de me connecter avec des hommes incroyables à qui je n’aurais pas donné une chance autrement. (Et honnêtement, la plupart des hommes sont drôles quand vous vibrez sur la même longueur d’onde.)

Crédit : Capture d’écran/HBO Max

Je dis tout cela pour dire que beaucoup d’entre nous ne pèsent pas correctement nos listes. Nous accordons plus de poids à des choses qui devraient probablement être considérées comme des bonus dans l’équation. Ce n’est que lorsque vous rencontrez une mauvaise relation que vous commencez à vraiment apprécier ce qui compte. Ce n’est que lorsque vous voyez à quel point il est facile pour les adultes adultes de se promener et de ne pas être prévenants, gentils ou attentionnés que vous commencez à réaliser à quel point ces traits sont précieux.

La gentillesse et les soins comptent. Quelqu’un qui vous soutient est important. Quelqu’un étant réfléchi, ça compte. Quelqu’un qui vous traite comme une priorité compte. Quelqu’un qui prend soin de tout notre esprit est important. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez toujours voir lors d’un premier rendez-vous ou d’une première rencontre avec quelqu’un. Vous obtenez une idée de ces choses au fil du temps. Soyez donc ouvert à voir plus d’une personne que ce que vous voyez initialement.

Ne fermons pas la porte à la possibilité d’un bel amour juste parce qu’il n’est pas venu couler dans tout le butin que nous voulions. Le swag est-il le fruit incontournable de votre sac ? Si c’est le cas, c’est votre prérogative d’aller de l’avant et de dépasser un gars comme Taurean. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ce n’est pas le cas ; pourtant, les Taureaux du monde reçoivent toujours la dernière goutte de notre attention.

Maintenant, je ne suis pas partisan de sortir avec quelqu’un que vous ne trouvez pas attirant. (Jamais ça.) L’attraction est réelle, et je crois qu’il y a quelque chose de spirituel dans la magie de l’attraction. Mais ne confondez pas l’attirance avec les normes sociétales. Soyez en phase avec ce qui vous excite. Si un Taureau ne le fait pas, alors vous avez votre réponse.

Je ne préconise pas non plus le règlement. Nous avons tous besoin de nous sentir bien dans nos choix. Je préconise d’être clair sur vos priorités et d’être suffisamment libre pour agir en fonction de celles-ci plutôt que de ce que la société essaie de vous convaincre que votre homme idéal devrait ressembler, agir et ressembler.

Taurean est venu avec ce type de parade nuptiale « l’action est mon langage d’amour ». Je ne suis pas en colère contre ça. En fait, je pense que beaucoup d’hommes pourraient en tirer des leçons. Donc, mon seul souhait est que chaque femme soit suffisamment libre des attentes de la société pour voir la valeur que ce genre de parade nuptiale et d’homme apporte. Le monde nous impose suffisamment de limites, que ce ne soit pas l’une d’entre elles.

