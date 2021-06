Simon Jordan a été laissé perplexe par les informations selon lesquelles Ben White est sur le point de rejoindre Arsenal.

Il est entendu que les Gunners signeront le défenseur de Brighton, 23 ans, pour 45 millions de livres sterling plus des ajouts, ce qui porterait l’accord à 50 millions de livres sterling.

.

White est un joueur de Brighton depuis 2016 mais s’y est vraiment fait un nom lors de la saison 2020/21

White a connu une brillante première saison en Premier League avec les Seagulls et une décision marquerait une nouvelle étape dans sa carrière naissante.

La décision a été soutenue par les légendes d’Arsenal David Seaman et Ray Parlour, mais Jordan s’est demandé pourquoi cela pourrait arriver.

L’animateur de talkSPORT pense qu’il y a de meilleures choses pour White, qui est actuellement avec l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2020.

À la perspective de voir White rejoindre Arsenal, Jordan, perplexe, a déclaré: “Pourquoi voudrait-il y aller?”

.

White était lié à Liverpool et Manchester United après une période de prêt impressionnante à Leeds en 2019/20

“En ce qui concerne Brighton, c’est un pas en avant, mais il peut y avoir d’autres étapes à sa disposition qui sont bien plus convaincantes qu’Arsenal.

« Si Ben White fait maintenant partie de l’équipe internationale et qu’il est vénéré comme il est, parce que c’est un joueur de qualité, pourquoi Arsenal est-il dans le mix ? Arsenal est partout.

“Si vous comparez et opposez Brighton à Arsenal, alors oui, c’est un pas en avant, mais si vous comparez quelqu’un qui fait partie de l’équipe d’Angleterre et que les gens du jeu pensent être une Rolls Royce, alors quel est le mouvement qu’il fait à Arsenal pour ?”

.

White a fait ses débuts en Angleterre lors d’un match amical contre l’Autriche plus tôt ce mois-ci et on attend plus de lui à l’avenir

Jordan a également des réserves sur le patron des Gunners, Mikel Arteta, qui ne pouvait que les guider vers une huitième place en Premier League.

Il a ajouté: “Ils sont loin d’où ils doivent être et il y a beaucoup de gens qui regardent Arteta, moi inclus, qui ont commencé à penser que ce gars a les côtelettes mais pensent peut-être qu’il n’est que théorie et pas assez de pratique. “