Pourquoi Bernd Leno a-t-il porté le maillot extérieur d’Arsenal dans le but contre Chelsea ? Les téléspectateurs et les fans déconcertés en essayant de trouver une raison

Le gardien d’Arsenal Bernd Leno a été vu portant le maillot extérieur du club lors de sa défaite contre Chelsea aux Emirats dimanche.

Les fans et les téléspectateurs ont été laissés perplexes par la décision de porter le maillot car le kit de gardien vert n’était pas en conflit avec le numéro de Chelsea gris d’Edouard Mendy ou le haut noir des arbitres.

Il a été révélé avant le match que Leno porterait le kit jaune à l’extérieur.

Les règles de la Premier League stipulent que les gardiens de but ne peuvent pas porter les mêmes kits de couleur, donc une alternative doit être trouvée.

Arsenal propose trois options de couleur pour les kits de gardien de but : orange, vert et bleu.

La malédiction du maillot extérieur

Le gardien d’Arsenal n’a porté le maillot extérieur qu’à quelques reprises, y compris la saison dernière.

Il l’a fait contre les Wolves la saison dernière pour éviter un affrontement avec le gardien adverse Rui Patricio et contre Brentford lors du match d’ouverture de la Premier League.

La forme de Leno lorsqu’il opte pour un haut à l’extérieur d’Arsenal est étrangement pauvre.

Il a encaissé six buts et subi trois défaites, tandis qu’Arsenal n’a inscrit qu’un seul but alors qu’il porte le maillot extérieur.

Lukaku n’a mis que 15 minutes à son retour en championnat pour marquer contre Leno.

Il n’y a pas eu d’explication officielle sur les raisons pour lesquelles Leno a opté pour le kit extérieur d’Arsenal contre Chelsea aux Emirats dimanche, mais il y a quelques raisons auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas.

L’une des raisons potentielles est de profiter aux fans daltoniens, car le maillot de gardien vert se heurterait aux joueurs adverses en bleu.

Le nouveau kit à l’extérieur d’Arsenal a en fait été conçu pour être disponible en option pour les gardiens de but à porter lors des matchs avec le kit de gardien de but à domicile.

Il a été confirmé avant la saison que les gardiens porteraient le maillot.

Les fans sur Twitter ont remis en question la décision : « Pourquoi a-t-il porté ça aujourd’hui ? Avec toutes les options, il aurait pu être très étrange.

Un autre a ajouté: «Pourquoi leno portait-il le kit extérieur d’arsenal? Je suis toujours aussi confus !

Certains ont même prétendu qu’il s’agissait d’une erreur : « Même le kitman est sur le point de se faire virer. »

Le kit comporte l’écusson du canon par opposition au badge lui-même, tandis qu’Adidas explique que le maillot doit permettre aux “joueurs du club de tirer à plein régime sur le terrain”.

Adidas décrit également le choix du maillot : “Scellant le doublé en 1971 pour porter le coup final en 1989, certains des plus grands souvenirs de football d’Arsenal sont surlignés en jaune”.