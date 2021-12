Pourquoi Beyoncé et Jay-Z sont sur la bonne voie pour entrer dans l’histoire aux Oscars 2022

Le vote pour les nominations aura lieu entre le 27 janvier et le 1er février et les fans verront si Beyoncé et Jay-Z entreront dans l’histoire lorsque les nominés seront annoncés le 8 février. La reine Bey avait déjà été présélectionnée pour « Spirt » du Roi Lion. mais ni elle ni Jay-Z n’ont été nominés pour un Oscar.

La liste des finalistes des Oscars 2022 fait suite à l’annonce que Beyoncé et ses trois enfants avec Jay-Z—Lierre bleu, 9 et 4 ans Monsieur et Rumi— Sera présenté dans une nouvelle chanson thème pour sa mère Tina sait« prochaine série Facebook Watch, Talks With Mama Tina.

« J’ai adoré filmer cette émission et m’asseoir avec tant de gens incroyables parce que nous avons eu des conversations sincères et sincères et j’ai pu en faire mon célèbre GUMBO! » Tina a partagé aux côtés d’une bande-annonce de l’émission. « Merci à mon bébé @beyonce et à mes magnifiques petits bébés d’avoir créé cette chanson thème spéciale pour la série. Êtes-vous prêts à regarder ? »