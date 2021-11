Pourquoi Biden a déçu sur la réforme de l’immigration

Ceci est un extrait de la newsletter de The Weeds. Pour vous inscrire à une plongée hebdomadaire dans la politique et ses effets sur les gens, cliquez ici.

Moins d’un an après son premier mandat, le président Joe Biden a jusqu’à présent déçu une partie importante de la base démocrate : les défenseurs de l’immigration.

Comme Nicole Narea l’a expliqué pour Vox, Biden n’a même pas annulé certaines des politiques les plus critiquées menées par l’ancien président Donald Trump. Et il est clair que Biden n’a pas donné la priorité à la réforme de l’immigration au sens large, Covid-19, l’économie et le changement climatique étant tous prioritaires. Même si certains démocrates ont essayé, dans un effort de longue haleine, d’introduire une réforme de l’immigration dans l’infrastructure et de reconstruire de meilleurs projets de loi, Biden a principalement laissé le soin au Congrès de régler la question.

Aussi décevant que cela puisse être pour certains progressistes, il y a un calcul politique derrière les mouvements de Biden: la recherche suggère que l’immigration conduit à un contrecoup politique potentiellement énorme, et Biden pourrait avoir décidé que négliger l’immigration est le prix qu’il doit payer pour essayer d’obtenir le le reste de son agenda est terminé.

Un examen récent des preuves par Alberto Alesina et Marco Tabellini a révélé que « les immigrés déclenchent souvent, mais pas toujours, des réactions négatives, augmentant le soutien aux partis anti-immigrés et réduisant les préférences en matière de redistribution et de diversité parmi les autochtones ». Le changement, a conclu l’étude, semble résulter d’un contrecoup culturel plutôt qu’économique.

Une autre étude récente, de Christopher Claassen et Lauren McLaren, s’est concentrée sur l’immigration dans les pays européens. Ils ont constaté « une réaction du public à court et moyen terme, où l’humeur devient négative et les inquiétudes concernant l’immigration augmentent ».

Mais il y avait de bonnes nouvelles pour les défenseurs de l’immigration : à mesure que les gens s’habituent aux immigrants, le contrecoup semble s’estomper sur une à trois décennies.

Bien sûr, cette bonne nouvelle n’intéresse pas Biden et le Parti démocrate actuel. Ils s’intéressent à l’année prochaine, avec les élections de mi-mandat de 2022 en tête. Et même l’étude la plus optimiste trouve une réaction du public à court et moyen terme.

Vous n’avez pas vraiment besoin d’études pour voir cela dans le monde réel, surtout ces dernières années. La montée en puissance de Trump en 2016 s’est construite sur des inquiétudes concernant l’immigration. Et comme les preuves l’indiquent, ce contrecoup était en grande partie de nature culturelle – c’est ce que l’avertissement des « camions à tacos [on] chaque coin » était tout au sujet.

Mais il n’y a pas que les États-Unis. Alors que l’Europe a fait face à un afflux important de réfugiés ces dernières années, les politiciens d’extrême droite ont réussi à profiter de la situation pour renforcer leur pouvoir. Lorsque la chancelière allemande Angela Merkel a autorisé 1 million de réfugiés à entrer dans le pays, l’AfD d’extrême droite a remporté suffisamment de sièges pour devenir le plus grand parti d’opposition de la législature du pays. Les choses ont finalement fonctionné pour Merkel et l’Allemagne, mais notamment seulement après qu’elle a pris des mesures pour arrêter le flux de réfugiés et adopté une rhétorique dure sur l’immigration – allant jusqu’à déclarer : « Le multiculturalisme est une imposture ».

Cela suggère une possibilité inconfortable pour de nombreux progressistes : le contrecoup de l’immigration semble être un élément de base de la plupart des démocraties occidentales modernes.

Pour les démocrates, cette conclusion signifie des questions inconfortables : l’action en matière d’immigration vaut-elle maintenant vraiment le retour de Trump ou la montée d’autres personnalités similaires à Trump au cours des deux ou quatre prochaines années ? Si ce contrecoup mène aux républicains au pouvoir, la réforme de l’immigration signifierait-elle moins d’action sur une foule d’autres questions, des soins de santé au changement climatique ? Et la réforme de l’immigration serait-elle simplement abrogée dans ce scénario de réaction brutale de toute façon?

Cela a déjà conduit certains dirigeants progressistes du monde entier, du Danemark à la Nouvelle-Zélande, à adopter une position ferme sur l’immigration. Ils semblent avoir décidé que sacrifier une cause vaut la peine de réaliser d’autres priorités.

L’administration Biden n’est pas encore tout à fait en territoire « dur à l’immigration ». Mais il travaille dans un cadre dans lequel l’immigration doit être traitée avec prudence, alors qu’il essaie d’équilibrer l’ensemble de son programme avec des promesses de campagne sur une question très controversée et volatile.

Article de la semaine : il y a beaucoup de désinformation sur Covid-19

Une analyse récente de la Kaiser Family Foundation a confirmé qu’il y avait encore beaucoup de désinformation sur Covid-19 et les vaccins.

Une équipe dirigée par Liz Hamel a interrogé les Américains sur leur point de vue sur le coronavirus. Ils ont découvert que 78% des adultes aux États-Unis ont entendu au moins une fausse déclaration à propos de Covid-19 (sur huit interrogés) et y croient ou ne savent pas si c’est vrai ou faux.

Les chercheurs ont également découvert que les sources d’information sur lesquelles les gens s’appuyaient étaient en corrélation avec leurs croyances sur Covid-19. « La part qui détiennent au moins quatre idées fausses est faible (entre 11 et 16 %) parmi ceux qui disent faire confiance aux informations COVID-19 provenant des actualités du réseau, des actualités télévisées locales, de CNN, MSNBC et NPR », ont-ils écrit. « Cette part passe à près de quatre sur dix parmi ceux qui font confiance aux informations COVID-19 de One America News (37 %) et Fox News (36 %), et à près de la moitié (46 %) parmi ceux qui font confiance aux informations de Newsmax. »

Il n’est pas clair si les sources médiatiques de droite alimentent les idées fausses, ou si les personnes qui croient déjà à la désinformation sont plus susceptibles d’aller vers les médias de droite pour leurs nouvelles, ont noté les chercheurs.

Mais les médias de droite, on peut le dire, n’aident pas – avec des segments de Fox News, par exemple, remettant régulièrement en question l’efficacité et la sécurité des vaccins Covid-19.

Malheureusement, les solutions à tout cela ne sont pas claires. Des responsables à travers le pays, y compris certains républicains, ont passé une grande partie des deux dernières années à essayer de contrer la désinformation liée à Covid. Pourtant, ces efforts ont clairement lutté – comme le montrent les conclusions de Kaiser.