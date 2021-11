Pourquoi Biden a du mal à relancer le programme d’immigration des réfugiés

Après que le programme américain pour les réfugiés ait atteint des creux historiques sous l’administration de Donald Trump, le président Joe Biden a tenté de relancer le programme en relevant le plafond annuel des admissions à 125 000.

Malgré ces efforts, les États-Unis n’accueillent toujours pas plus de réfugiés.

Des dizaines de milliers d’Afghans sont arrivés aux États-Unis depuis le retrait américain d’Afghanistan en août, et les dommages durables causés au programme de réfugiés par l’administration Trump ont créé un système surtaxé qui a ralenti à un rythme effréné ces derniers mois.

Au cours de l’exercice 2021, qui s’est terminé en septembre, les États-Unis ont réinstallé le plus petit nombre de réfugiés dans l’histoire de leur programme pour les réfugiés. Récemment, le département d’État a signalé que les États-Unis n’avaient réinstallé que 401 réfugiés en octobre, contre 3 774 le mois précédent, un mois après l’entrée en vigueur du nouveau plafond de Biden. Un porte-parole du département d’État a déclaré à Vox que l’agence avait temporairement suspendu les admissions de réfugiés du 29 octobre au 11 janvier 2022, à quelques exceptions près.

Au rythme actuel, les États-Unis ne s’approcheront pas du plafond de 125 000 d’ici la fin de l’exercice – et, en particulier compte tenu des nouvelles directives du département d’État sur les réfugiés, il est peu probable que les agences pour les réfugiés soient en mesure d’étendre leur capacité à augmenter ce rythme bientôt.

Il existe des raisons légitimes pour lesquelles le nombre de réinstallations récentes est si faible. Le gouvernement américain et les agences pour les réfugiés se sont principalement concentrés sur la réinstallation des Afghans qui ont fui leur pays d’origine au milieu du retrait américain. Et l’ensemble de l’appareil des réfugiés – des fonctionnaires fédéraux qui évaluent les demandes d’asile aux agences qui aident à la réinstallation – a considérablement diminué pendant l’administration Trump en raison de sévères coupures de financement.

Environ 70 000 Afghans ont été admis aux États-Unis sur parole, une forme temporaire d’aide humanitaire qui leur permet de demander un permis de travail et les protège de l’expulsion pendant une période de deux ans. Bien que techniquement réfugiés, ces libérés conditionnels afghans ne comptent pas dans le plafond des réfugiés. Ils ont encore bon nombre des mêmes besoins que les réfugiés – y compris une aide financière, un placement et un logement temporaire – et les agences de réfugiés ont dû intervenir pour leur répondre.

Le porte-parole du département d’État a déclaré que l’agence accordait temporairement la priorité à la réinstallation des Afghans – en plus des réfugiés qui ont déjà pris des dispositions de voyage, qui cherchent à retrouver leur famille et qui ont par ailleurs des cas urgents – dans le but de s’assurer que les agences pour les réfugiés ont le capacité de fournir ces services.

Il incombe aux agences pour les réfugiés de faciliter le processus de réinstallation. Cela a épuisé les agences de réfugiés toujours en train de se reconstruire après avoir été viciées par l’administration Trump, qui a fixé un plafond de 15 000 admissions de réfugiés en 2020, un record. En conséquence, les infrastructures internationales et nationales en ont souffert, les agences pour les réfugiés étant contraintes de fermer bon nombre de leurs bureaux en raison de compressions budgétaires, et moins de réfugiés étant interrogés et contrôlés par des fonctionnaires fédéraux à l’étranger.

Mais avec le bon soutien du gouvernement fédéral, les agences pour les réfugiés pourraient être en mesure d’augmenter leur capacité et d’aider à réinstaller le plus grand nombre de réfugiés en une seule année depuis 1993. Faciliter cela aiderait les États-Unis à rattraper les dernières années au cours desquelles il a abdiqué son rôle de leader mondial sur les réfugiés. Étant donné qu’il n’y a aucune garantie que la prochaine administration donnera la priorité au programme américain pour les réfugiés de la même manière, l’administration Biden ne peut pas se permettre de gaspiller cette chance.

Le gouvernement fédéral a eu du mal à mettre en place les agences de réfugiés pour réussir

L’administration Biden a fait des efforts pour alléger le fardeau des agences de réfugiés en rationalisant la réinstallation des libérés conditionnels afghans. Il a renoncé aux frais de demande coûteux pour les permis de travail et les cartes vertes qui peuvent totaliser plus de 10 000 $ par famille. Il a également piloté un programme permettant aux particuliers et aux organisations de demander à parrainer des Afghans, couvrant leurs frais de réinstallation et les aidant à obtenir un logement, des produits de première nécessité, des services juridiques et médicaux pendant au moins 90 jours.

Et le Congrès a alloué 6,3 milliards de dollars pour aider à réinstaller 95 000 Afghans prévus jusqu’en 2022, leur donnant accès aux services sociaux dont ils ont tant besoin (une mesure radicale qui ne répond toujours pas aux appels des défenseurs à fournir aux libérés conditionnels afghans un chemin accéléré vers la résidence permanente.)

Les agences pour les réfugiés sont néanmoins toujours tiraillées entre des obligations concurrentes envers les libérés conditionnels afghans et les autres réfugiés.

« Cela a été un processus tellement inhabituel avec les Afghans et beaucoup de nouveaux ajustements. Nous sommes, bien sûr, très impatients de les accueillir », a déclaré Matthew Soerens, directeur américain de la mobilisation des églises pour l’agence de réinstallation des réfugiés World Relief. « Nous sommes également, bien sûr, préoccupés par les réfugiés congolais qui sont dans des camps depuis littéralement une génération ou plus, qui veulent retrouver leurs familles, qui avaient espéré que cela serait possible sous la nouvelle administration et qui pourraient attendre plus longtemps qu’ils ne l’avaient prévu. C’est donc une question difficile.

Avec le recul, Soerens a déclaré que les agences pour les réfugiés auraient peut-être été mieux préparées à gérer l’afflux d’Afghans si le gouvernement fédéral avait agi plus tôt pour coordonner une évacuation des alliés afghans et des Afghans à risque avant le retrait américain. Mais la chute du gouvernement afghan s’est produite plus rapidement que l’administration Biden ne l’avait prévu, et plus de 124 000 personnes ont été transportées par avion hors du pays au cours de deux semaines chaotiques en août, laissant les agences de réfugiés dans une impasse.

« Nous faisons de notre mieux, mais c’est un stress pour nos capacités, c’est sûr », a déclaré Soerens. «Je ne veux pas paraître ingrat parce que nous avons critiqué pendant des années les chiffres très bas. Mais ce serait bien si cela pouvait être coordonné de manière plus ordonnée. »

Les agences pour les réfugiés ont du mal à augmenter leur charge de travail

Les agences pour les réfugiés subissent d’immenses pressions pour réinstaller les Afghans tout en se reconstruisant rapidement à la suite de l’ère Trump.

Étant donné que le financement fédéral des agences est lié au plafond des réfugiés, beaucoup ont vu leurs budgets diminuer considérablement sous Trump, les obligeant à réduire considérablement leurs opérations. Soerens a déclaré que World Relief a fermé huit de ses bureaux au cours des cinq dernières années, dont certains fonctionnaient depuis les années 1970. Cela impliquait de licencier du personnel, dont beaucoup avaient des décennies de connaissances institutionnelles.

L’accumulation de cette expertise et de cette capacité ne se fera pas du jour au lendemain, pas plus que le rétablissement des relations avec les propriétaires et les employeurs sur lesquels on comptait autrefois pour fournir aux réfugiés un logement et du travail. Mais les agences travaillent rapidement pour répondre à l’écrasement soudain de la demande. Krish O’Mara Vignarajah, présidente-directrice générale du Lutheran Immigration and Refugee Service, a déclaré que son agence avait été en mesure de mettre en ligne 10 nouveaux sites ces derniers mois, avec plusieurs autres en préparation, et a presque doublé les effectifs de son siège depuis l’année dernière.

Mis à part ces défis aux États-Unis, les agences pour les réfugiés dépendent du gouvernement fédéral pour interroger et traiter les réfugiés à l’étranger, garantissant qu’il existe un pipeline de réfugiés prêts à être réinstallés. Une fois référés aux autorités américaines par les Nations Unies, les réfugiés sont présélectionnés dans l’un des centres de soutien aux réfugiés du Département d’État à l’étranger. Ensuite, les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis mènent des entretiens en personne avec les demandeurs d’asile pour s’assurer qu’ils sont éligibles au statut de réfugié.

Mais ces entretiens ne se déroulent pas au rythme nécessaire pour garantir que les États-Unis puissent atteindre leurs objectifs de réinstallation. Le nombre de demandeurs d’asile interrogés chaque année est passé de 125 000 à seulement 44 000 entre les exercices 2016 et 2019, a déclaré O’Mara Vignarajah.

« C’est la responsabilité du gouvernement », a-t-elle déclaré. « Nous devons augmenter l’efficacité de la vérification et du traitement des demandes, sans inclure des normes d’intégrité de sécurité strictes. »

Cela nécessite du personnel dans le corps de réfugiés de l’USCIS, dont la taille a diminué d’environ un tiers entre 2017 et 2020. Mais cela implique également de se débarrasser des aspects trop répétitifs ou fastidieux du traitement des réfugiés. Il existe, par exemple, des contrôles biographiques et biométriques multiples et probablement en double pour les demandeurs d’asile effectués par différentes agences gouvernementales américaines qui pourraient potentiellement être consolidés, a déclaré O’Mara Vignarajah.

« Chaque administration a ajouté des couches et des obstacles à franchir. Pendant ce temps, rien n’est jamais considéré comme trop répétitif ou fastidieux », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il y a une opportunité d’améliorer le système. »

Les réfugiés et les agences de réfugiés ont besoin de plus d’assurance de la part du gouvernement fédéral

Pour atteindre le plafond de réfugiés de Biden, les agents d’immigration et le personnel des agences de réfugiés ont besoin de stabilité.

Les agences pour les réfugiés ont dû évaluer quelle pourrait être la demande future pour leurs services dans le cadre de leurs calculs de l’ampleur de l’augmentation. Ils ont besoin d’être assurés qu’ils n’auront pas à fermer les mêmes bureaux qu’ils rouvrent maintenant dans quelques années. Et leurs employés veulent la sécurité d’emploi — sans elle, il est difficile d’embaucher (ou de réembaucher) les meilleurs talents.

La Maison Blanche fixe actuellement le plafond annuel d’admissions de réfugiés, sans plafond ni plancher mandaté par le Congrès. Mais la loi sur l’amélioration du plafond des réfugiés garantis, ou loi GRACE – réintroduite en mars par les sénateurs démocrates Ed Markey et les représentants Zoe Lofgren et Joe Neguse – fixerait un plancher de 125 000 conformément au plafond actuel de Biden, donnant aux agences de réfugiés un engagement plus permanent du gouvernement fédéral et leur permettant de planifier sans inhibition.

« La façon dont le programme pour les réfugiés est mis en place avec beaucoup d’autorité accordée à l’exécutif s’est avérée au cours des dernières années très instable pour les organisations de réinstallation des réfugiés », a déclaré Soerens. « Plus nous pourrons avoir confiance dans l’avenir du programme, plus nous pourrons nous développer en toute confiance. »