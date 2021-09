Pourquoi Biden a tourné le dos à l’UE «douce» en faveur du Brexit Grande-Bretagne dans l’accord sur les sous-marins | Politique | Nouvelles

Le nouvel accord d’Aukus, annoncé la semaine dernière, verra les États-Unis fournir à l’Australie la technologie pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire, et verra les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie coopérer sur des capacités militaires, notamment l’IA et d’autres technologies. Le pacte est considéré comme une avancée majeure dans les efforts visant à contrer l’influence de la Chine dans la mer de Chine méridionale contestée, bien que les responsables américains aient déclaré que cette décision ne visait pas à contrer Pékin.

En réponse à l’accord, la Chine a accusé les nations d'”extrêmement irresponsables” et a déclaré qu’elle “sape gravement la paix et la stabilité régionales et intensifie la course aux armements”.

Mais les tensions autour du pacte se rapprochent également de chez nous, la France étant particulièrement rejetée par cette décision.

Afin de signer l’accord d’Aukus, l’Australie a conclu un accord avec la France pour la construction de 12 sous-marins, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qualifiant cela de “vraiment un coup de poignard dans le dos”.

Avec l’administration Biden déjà sur la glace avec des alliés occidentaux sur le retrait chaotique et meurtrier d’Afghanistan, pourquoi le président Biden serait-il si disposé à tourner le dos à la France ?

Politico écrit : « Le principal problème est que l’Amérique a montré des signes croissants de frustration face à l’approche plus douce de l’UE envers la Chine.

L’Allemagne et la France ont finalisé un accord d’investissement avec la Chine en 2020, tout en minimisant le sentiment anti-Pékin chez eux et à l’étranger, malgré la méfiance de Joe Biden dans son approche de la Chine.

Ces facteurs ont conduit l’administration Biden à sa volonté de laisser l’UE dans le froid dans ce pacte de sécurité historique.

Cette décision a piqué la France et était “doublement exaspérant pour le camp de l’UE que la Grande-Bretagne du Brexit soit le seul allié européen invité à la table d’honneur”, écrit Politico.

La France ne se couche pas. M. Le Drian a suggéré que les obligations contractuelles de l’accord sur les sous-marins diesel-électriques avec la France – désormais sans objet – devraient être clarifiées.

Il a déclaré: “Ce n’est pas fini. Nous allons avoir besoin de clarifications. Nous avons des contrats.”

Dans une déclaration conjointe avec son homologue de la défense, Florence Parly, M. Le Drian a directement adressé ses propos à Washington.

Le couple a déclaré : « La décision américaine, qui conduit à exclure un allié et partenaire européen comme la France d’un partenariat crucial avec l’Australie à un moment où nous sommes confrontés à des défis sans précédent dans la région Indo-Pacifique, que ce soit sur nos valeurs ou le respect d’un multilatéralisme fondé sur l’Etat de droit, signale un manque de cohérence que la France ne peut que constater et regretter.”

Le moment de l’annonce d’Aukus était particulièrement offensant pour le bloc, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, devant dévoiler jeudi la stratégie indo-pacifique laineuse de l’Europe, qui a été considérablement dépassée par cette décision.

Mais M. Borrell a cherché à minimiser l’offense, déclarant: “L’UE est déjà le premier investisseur, le principal fournisseur de coopération au développement et l’un des plus grands partenaires commerciaux de la région indo-pacifique”.

Cependant, M. Borrell a admis son “regret” concernant la décision américaine.

Mais M. Le Drian a été moins subtil, qualifiant la situation de “crise grave” entre les alliés, démontrée par le fait que la France rappelait ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie.

Il a déclaré à la télévision française : “Le fait que pour la première fois dans l’histoire des relations entre les Etats-Unis et la France nous rappelions notre ambassadeur pour consultations est un acte politique grave, qui montre l’ampleur de la crise qui existe actuellement entre nos pays .”

Il a déclaré que les ambassadeurs étaient rappelés pour “réévaluer la situation”.

Mais il a déclaré que la France n’avait vu “pas besoin” de rappeler son ambassadeur au Royaume-Uni, accusant le pays d'”opportunisme constant”.

“La Grande-Bretagne dans tout cela est un peu comme la troisième roue”, a-t-il déclaré.

La nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a défendu l’accord dans un article du Sunday Telegraph, affirmant qu’il montrait que la Grande-Bretagne était prête à faire preuve de “tête dure” dans la défense de ses intérêts.