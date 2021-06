Pourquoi Biden catholique pro-choix ne dirige-t-il pas l’église américaine? 10z viral

En première page du New York Times de lundi, les journalistes religieux Elizabeth Dias et Ruth Graham se sont joints à « Bishop’s Vote Against Biden Reveals Reach ». Le titre en ligne allait droit au but : « In Rift With Biden, une démonstration de force dramatique par un mouvement catholique conservateur ».

Donnez des points à Dias et Graham pour avoir fait entendre des voix catholiques conservatrices, mais l’avance en particulier était spectaculairement erronée :

Le pape François et le président Biden, tous deux libéraux, sont les deux catholiques romains les plus en vue au monde. Mais aux États-Unis, aucun de ces hommes ne détermine la direction de l’Église catholique. C’est maintenant un mouvement conservateur qui décide comment l’Église catholique affirme son pouvoir en Amérique.

Comme si le président américain pro-choix Joseph Biden était une sorte de figure de l’église chargée de déterminer la doctrine de l’église.

Après cela, la chose la plus frappante dans la pièce était le tic obsessionnel de l’étiquetage « conservateur ». Quelques exemples suivent.

Cette réalité a été déclarée sans équivoque la semaine dernière, lorsque les évêques du pays ont voté massivement pour un projet de directives pour l’Eucharistie, avançant une poussée conservatrice pour refuser à M. Biden la communion sur son soutien aux droits à l’avortement. …. C’était l’exemple le plus dramatique de la portée du mouvement catholique conservateur depuis l’élection de M. Biden. Mais le contingent s’était renforcé tout au long de l’ère Trump, affrontant le Vatican, arrachant l’influence des principaux représentants du pape François aux États-Unis et polarisant davantage les fidèles catholiques dans le processus. Et maintenant, les catholiques américains sont confrontés à une guerre interne à propos de l’un des rituels les plus sacrés de l’église, l’Eucharistie, qui représente le corps et le sang du Christ. …. Le virage à droite survient alors que les mouvements conservateurs montent dans le christianisme, repoussant la laïcité croissante et le déclin général du christianisme, à la fois protestant et catholique. La crise des abus sexuels a également éloigné de nombreux paroissiens de l’église.

L’étiquetage effrayant « conservateur » est répété à une longueur risible. Le Times ne traite que les personnalités religieuses conservatrices de la poussée d’étiquetage complète; les personnalités religieuses libérales n’ont pas besoin d’être cataloguées.

Le pape François, premier pontife d’Amérique latine, a assumé la montée du conservatisme aux États-Unis, en particulier lors d’affrontements publics avec M. Trump sur le racisme, l’immigration et ce que signifie être un vrai chrétien. La conférence des évêques, qui s’est tenue pratiquement la semaine dernière, a révélé un réseau de bastions d’églises conservatrices à travers le pays, en tant qu’évêque après évêque, s’est présenté comme un défenseur de la vraie foi, souvent face à ce qu’ils ont qualifié de persécution de la part des chrétiens libéraux, de la société laïque et des médias. Héros de la droite catholique, y compris des évêques connus depuis longtemps pour leur opposition ardente aux droits des homosexuels et à la contraception, figuraient parmi les plus éminents partisans de la déclaration. …. Maintenant, dans les premiers mois de l’administration Biden, les actions des évêques ont récemment enhardi la base conservatrice. CatholicVote, un groupe politique conservateur, a commencé à lever des fonds sur la décision en quelques heures.

Au cas où vous auriez manqué le point, ces catholiques anti-Biden sont certainement conservateurs. Le Times a laissé la place à un politicien démocrate odieux :

M. Lieu, dans une série de tweets après le vote des évêques, les avait qualifiés d'”hypocrites” pour ne pas avoir demandé à l’ancien procureur général William P. Barr de s’abstenir de l’Eucharistie en raison de son emploi de la peine de mort lorsqu’il servait sous M. Atout….

La question de l’avortement est considérée comme un grave mal par l’église. L’église s’oppose à la peine de mort mais l’autorise dans des cas occasionnels.

Les voix des conservateurs ont eu de l’espace.

Ryan T. Anderson, président du Ethics and Public Policy Center, une organisation conservatrice de Washington, a déclaré que les évêques prenant des mesures sur une question politique contemporaine étaient simplement une question d’obéissance à l’enseignement de l’Église, indépendamment de la partisanerie.

Mais l’histoire s’est terminée sur une note ridicule, avec une catholique assistant à la messe dont le mari travaille pour l’usine d’avortement Planned Parenthood craignait de ne plus être autorisée à prendre l’Eucharistie :