Pourquoi Biden est-il si impopulaire ?

Harry Enten, anciennement de FiveThirtyEight et maintenant de CNN, reprend la question. Il écrit:

Alors que les causes du déclin de Biden sont nombreuses (par exemple, la baisse de confiance dans sa gestion de la pandémie de coronavirus et le retrait des troupes américaines d’Afghanistan), la plus importante est peut-être que les Américains pensent qu’il y a de gros problèmes économiques et que Biden n’est pas assez concentré sur eux.

Je pense que c’est vrai. Enten note, comme nous l’avons fait, que l’approbation de Biden sur l’économie a suivi presque parfaitement avec l’approbation de lui dans l’ensemble. Enten dit : « En ce moment, [Biden’s] l’approbation économique est dans la quarantaine, tout comme dans l’ensemble. Au début de l’été, c’était dans les années 50, comme c’était le cas dans l’ensemble à l’époque aussi. »

Je pense qu’Enten a raison de souligner non seulement les performances de l’économie, mais également le manque de concentration de Biden sur celle-ci. Enten souligne qu’un sondage CBS News/YouGov a révélé que 60% des Américains pensent que Biden ne se concentre pas suffisamment sur l’inflation. Dans le même temps, seulement 37% disent que Biden et ses collègues démocrates se concentrent sur les questions qui les intéressent beaucoup.

Ces résultats sont cohérents avec l’une de mes théories favorites – selon laquelle les électeurs sont mécontents de Biden parce qu’il s’est présenté lors des élections comme un démocrate modéré ou tout au plus de centre-gauche, mais gouverne comme un gauchiste éveillé. En effet, il a fraudé l’électorat.

Les électeurs swing qui ont placé Biden au-dessus de la tête pensaient, ou se sont trompés en croyant, qu’il était un Dem traditionnel du seau à déjeuner, en phase avec les préoccupations des travailleurs américains et de la classe moyenne. Ce qu’ils voient maintenant, c’est un président qui gouverne à partir de la gauche, se concentrant sur des points de l’ordre du jour dont ils ne se soucient pas beaucoup, et certains auxquels ils peuvent même s’opposer, plutôt que sur le prix de la nourriture et de l’essence, la chaîne d’approvisionnement par laquelle les marchandises et les services sont fournis, et l’invasion de l’Amérique par des vagues d’immigrants illégaux.

Peut-être que l’économie reprendra bientôt. Peut-être que l’inflation reculera. Peut-être qu’un Biden moins radical émergera, ou du moins un moins sourd. Mais aucun de ces développements ne semble imminent.