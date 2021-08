Pourquoi Biden était si déterminé à se retirer d’Afghanistan

Pour comprendre la décision du président Joe Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan contre l’avis de l’establishment militaire américain, il faut remonter à un débat qui s’est déroulé il y a plus d’une décennie, durant les premières années de la présidence de Barack Obama.

En 2009, la nouvelle administration Obama a débattu de l’opportunité d’augmenter les effectifs de troupes en Afghanistan après que près de huit ans de guerre n’aient pas réussi à réprimer l’insurrection des forces talibans renversées. Au début de l’année, les principaux généraux ont demandé 17 000 soldats américains supplémentaires, puis, après les avoir obtenus, en ont demandé 40 000 supplémentaires pour tenter d’affaiblir les talibans et de renforcer le gouvernement afghan.

Le vice-président de l’époque, Biden, a toujours été l’un des plus sceptiques des recommandations de l’armée. Tout au long des mois de débat, il a soulevé à plusieurs reprises le point gênant que la stratégie préférée des généraux semblait extrêmement peu susceptible de conduire à une victoire réelle. « Nous n’avons pas réfléchi à nos objectifs stratégiques ! » a-t-il crié lors de la première réunion de l’administration Obama sur la guerre en Afghanistan.

Barack Obama, Joe Biden et Hillary Clinton assistent à un examen de la politique afghane dans la salle de situation de la Maison Blanche le 9 octobre 2009.Universal History Archive/Universal Images Group via .

Tout cela a été documenté à l’époque dans le livre très médiatisé de Bob Woodward en 2010, Obama’s Wars. Biden n’a pas réellement soutenu le retrait à l’époque – il a fait pression pour une mission plus limitée axée sur la lutte contre le terrorisme, accompagnée d’un afflux de troupes plus petit que ce que l’armée voulait.

Mais sa vision sombre de la situation à long terme a été clairement justifiée au cours de la décennie qui a suivi. Maintenant que Biden est président et s’est en fait retiré de la guerre – conduisant à une prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans – il vaut la peine de revenir sur ce débat passé, comme indiqué dans le livre de Woodward, pour comprendre pourquoi sa décision était si fermement prise.

Ce que Biden a soutenu en 2009

Les États-Unis ont initialement envahi l’Afghanistan en 2001 parce que leur régime taliban avait abrité le groupe terroriste al-Qaïda d’Oussama ben Laden ; l’armée a déposé les talibans et envoyé Ben Laden fuir le pays à la fin de l’année.

Après cela, les Américains ont été distraits par une guerre de choix distincte en Irak, tandis qu’une insurrection talibane se préparait en Afghanistan et que des groupes terroristes se déplaçaient au Pakistan et dans d’autres pays.

Ainsi, un débat exténuant de plusieurs mois s’est déroulé au cours de la première année au pouvoir d’Obama sur quels, exactement, les objectifs des États-Unis devraient alors être en Afghanistan, et si beaucoup plus de troupes étaient nécessaires pour les accomplir. Woodward fait la chronique de ce débat dans les guerres d’Obama dans les moindres détails. Les chefs militaires voulaient que des dizaines de milliers de soldats supplémentaires mettent en œuvre une vaste mission de contre-insurrection dans le but de stabiliser le pays, comme cela venait de se faire en Irak.

Biden ne l’a pas acheté. À chaque étape, il a essayé de plaider pour moins – pour une mission plus limitée que ce que l’armée demandait. Pendant les réunions, cela faisait souvent de lui la mouffette à la garden-party car il avançait quelques arguments remarquables :

Construire un État-nation fonctionnel en Afghanistan était impossible. Woodward écrit que lors d’une réunion en octobre, Biden a demandé aux généraux : « Si le gouvernement est un syndicat criminel dans un an, comment les troupes feront-elles la différence ? Il a poursuivi avec : « Si dans un an il n’y a pas de progrès démontrable en matière de gouvernance, que faisons-nous ? Il n’a pas reçu de réponse convaincante à l’une ou l’autre question.

Plus tard, il a écrit des notes à Obama plaidant pour “pas de contre-insurrection complète” et “pas de construction de la nation”. Il pensait que les objectifs militaires de renforcer les forces militaires et policières afghanes étaient voués à l’échec. Et il a déclaré ce qui suit lors d’une réunion avec les dirigeants du Conseil de sécurité nationale, selon Woodward :

Historiquement, [Biden] dit, il a été très difficile, impossible, pour les interventions étrangères de prévaloir en Afghanistan. Avec des dizaines de milliers de soldats déjà sur le terrain, si nous ne pouvons pas le faire avec ce nombre et que nous n’avons pas de partenaire fiable au sein du gouvernement afghan, alors il semble irresponsable d’injecter des troupes supplémentaires en plus de cela. Nous ne faisons que prolonger l’échec à ce stade, a-t-il déclaré.

Les talibans afghans représentaient peu de menace pour la patrie américaine. Biden a écrit une note de six pages à Obama dans laquelle il remettait en question les rapports des services de renseignement décrivant les talibans comme un nouvel al-Qaïda recrutant des combattants étrangers qui représentaient une menace terroriste transnationale. “Biden a indiqué que, d’après la façon dont il a lu les rapports de renseignement, le phénomène était grossièrement exagéré”, écrit Woodward. “Le vice-président n’a pas vu de preuves que les talibans pachtounes aient projeté une idéologie djihadiste mondiale, sans parler de desseins sur la patrie américaine.”

Lors d’une réunion sur la stratégie américaine en Afghanistan, Biden a demandé : « Y a-t-il des preuves que les talibans afghans préconisent des attaques en dehors de l’Afghanistan et contre les États-Unis, ou s’ils s’emparaient d’une plus grande partie de l’Afghanistan, ils seraient davantage tournés vers l’extérieur ? Un responsable du renseignement a répondu qu’il n’y avait aucune preuve.

La chute du gouvernement afghan ne serait pas si grave. Woodward décrit une conversation téléphonique entre le président et le vice-président vers la fin de l’examen, au cours de laquelle Biden a déclaré “ce ne serait pas si grave si le gouvernement Karzaï tombait”. Le livre n’explique pas exactement ce que Biden voulait dire par là, mais Obama n’était pas d’accord, arguant que “l’inconvénient était trop important”.

Mais Biden n’a pas plaidé pour un retrait complet à l’époque

Biden a bien diagnostiqué les problèmes et il était probablement le responsable de haut niveau le plus sceptique de la guerre en Afghanistan dans l’administration Obama. Mais bien que sa logique indiquait sans doute un retrait des troupes dans un avenir proche, il n’a pas argumenté pour cela – cela semblait tout simplement trop désagréable. Les autorités n’étaient pas prêtes à accepter que les talibans reprennent le pays.

Au lieu de cela, Biden a proposé une augmentation plus petite de 20 000 soldats au lieu de 40 000, avec une mission de « contre-terrorisme » par opposition à la contre-insurrection. (Pensez à cibler les terroristes plutôt que la construction d’une nation.) L’armée a riposté que ce serait insuffisant. Obama a fini par accepter d’envoyer 30 000 soldats et de satisfaire la plupart des demandes de l’armée, en partie parce qu’il ne voulait pas « rompre avec » le secrétaire à la Défense de l’époque, Robert Gates, écrit Woodward.

Le vice-président de l’époque, Joe Biden, rend visite à des membres de l’armée nationale afghane dans un centre d’entraînement à Kaboul le 11 janvier 2011.Shah Marai/. via .

Après quelques années de présence massive de troupes qui, comme l’avait prédit Biden, n’a pas permis à l’Afghanistan de devenir un gouvernement fonctionnel ou des forces de sécurité capables de vaincre les talibans, Obama a commencé à réduire ses troupes au cours de son deuxième mandat. Depuis lors, la politique américaine a essentiellement consisté à donner un coup de pied à la boîte.

En 2015, Max Fisher, alors employé de Vox, a écrit : « La guerre est déjà perdue, et ce depuis des années », ajoutant que la seule mission restante était « d’éviter temporairement l’effondrement inévitable de l’Afghanistan, quelques mois à la fois ».

L’ancien président Donald Trump a continué ce coup de pied jusqu’en 2020, date à laquelle il a conclu un accord avec les talibans pour mettre fin à la guerre. Il appartenait ensuite à Biden de décider s’il fallait s’en tenir à cet arrangement. Il l’a fait – rejetant les conseils de ses généraux – et une prise de contrôle des talibans a maintenant eu lieu. Mais sa décision était sans aucun doute fondée sur le fait qu’il avait déjà eu ces débats auparavant.