Pourquoi Biden n’a toujours pas relevé le plafond des réfugiés

Vendredi après-midi, le président Joe Biden a annoncé qu’il n’augmenterait pas les admissions de réfugiés au cours de cet exercice, affirmant que le plafond annuel actuel de 15000 – un niveau record établi par l’administration Trump – «reste justifié».

Moins de deux heures plus tard, après une forte réaction des membres démocrates du Congrès et des groupes de défense des réfugiés, la Maison Blanche a fait volte-face, précisant que Biden émettrait en fait un plafond non spécifié et augmenté d’ici le 15 mai.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait passer cela comme un malentendu et a déclaré aux journalistes lundi que Biden avait toujours l’intention d’augmenter les admissions de réfugiés si les États-Unis étaient en mesure d’atteindre le plafond existant avant la fin de l’année fiscale en octobre.

Mais la controverse a confus et consterné les défenseurs des immigrants qui s’attendaient à ce que Biden adopte une approche plus ouverte de la politique des réfugiés des États-Unis, en particulier après avoir promis, en campagne électorale, de porter le plafond de réfugiés à 125000 ou même plus – ce que Psaki a décrit lundi comme davantage un «Objectif ambitieux».

Il a également mis à nu les défis pratiques de la restauration d’un système d’immigration que l’ancien président Donald Trump cherchait à démanteler et a révélé le pouvoir politique durable de sa rhétorique anti-immigrés et anti-réfugiés.

La Maison Blanche a qualifié l’incapacité de Biden à tenir ses promesses d’augmenter les admissions de réfugiés jusqu’à présent comme le résultat d’une pénurie de ressources et de main-d’œuvre dans les agences de réfugiés qui ont été évidées par l’administration précédente.

Mais il semble que l’arrivée d’un nombre record d’enfants non accompagnés à la frontière sud et les efforts des républicains pour la qualifier de «crise frontalière de Biden» aient également freiné l’élan sur les questions de réfugiés, qui étaient autrefois une priorité bipartite.

«L’écosystème médiatique de droite et les membres républicains du Congrès soulèvent cette question chaque jour et de toutes les manières», a déclaré Frank Sharry, directeur exécutif du groupe de défense des immigrants America’s Voice, dans un communiqué. «Si le président tient son sang-froid et résiste au réflexe d’utiliser la cruauté pour faire face aux pressions politiques, il peut forger un système d’immigration viable, à la fois ordonné et humain.»

La Maison Blanche a évoqué des préoccupations pratiques concernant l’augmentation des admissions de réfugiés

Contrairement à de nombreuses autres priorités politiques du président – dont certaines ont été bloquées au Sénat 50-50 – l’augmentation du plafond des réfugiés est quelque chose que Biden pourrait faire unilatéralement en publiant une proclamation présidentielle.

Mais Psaki a déclaré lors d’un briefing lundi que «le défi n’est pas la casquette».

«Le défi est la capacité de traiter, le financement, la dotation en personnel [to] accueillir les réfugiés », a-t-elle ajouté.

Le Bureau de réinstallation des réfugiés du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui aide à la réinstallation et à l’intégration des réfugiés, est déjà submergé par l’immense tâche de s’occuper des enfants non accompagnés arrivant à la frontière sud.

Psaki a déclaré que l’administration Biden envisageait de réaffecter des fonds pour traiter efficacement à la fois la situation à la frontière et les admissions de réfugiés simultanément, mais que l’administration ne pesait pas encore une demande de budget supplémentaire d’urgence au Congrès.

Les organisations non gouvernementales qui aident à réinstaller les réfugiés sont également en train de se reconstruire. Sous Trump, ils ont vu leur financement fédéral diminuer en raison de la baisse des niveaux d’admission, les forçant à réduire considérablement leur infrastructure et leur personnel pour maintenir leurs programmes de réinstallation à flot. Plus de 100 bureaux de réinstallation ont fermé leurs portes et de nombreux fonctionnaires chargés du traitement des réfugiés à l’étranger ont été licenciés ou réaffectés.

La pandémie de Covid-19 a encore compliqué les choses, en particulier après que les États-Unis ont complètement suspendu leur programme de réfugiés pendant une période de plusieurs mois l’année dernière. Cela signifiait que les États-Unis n’ont réinstallé qu’un total de 11 814 réfugiés au cours de la dernière année fiscale, ce qui est bien en deçà du plafond pour cette année et laissant un total de 35 000 réfugiés déjà contrôlés par le gouvernement fédéral bloqués à l’étranger.

Anticipant certains de ces défis, Biden a tempéré sa promesse de campagne de réinstaller 125000 réfugiés une fois qu’il a pris ses fonctions, se fixant plutôt comme objectif initial d’admettre 62 500 réfugiés au cours de cet exercice. Mais Psaki a déclaré vendredi dans un communiqué qu’après avoir évalué le statut du programme pour les réfugiés, même cet objectif réduit semblait «improbable».

«Il nous a fallu un certain temps pour reconnaître à quel point ces systèmes étaient vides», a-t-elle déclaré.

La tâche de reconstruction est urgente. La pandémie n’a fait qu’aggraver le sort des populations les plus vulnérables du monde. Il y a plus de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes déplacées à l’intérieur du pays aujourd’hui qu’à tout moment depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce nombre ne fait qu’augmenter en raison des crises en cours à Hong Kong, en Syrie, au Venezuela et dans d’autres pays.

Trump a réussi à politiser le programme de réfugiés autrefois bipartisan

Les préoccupations pratiques n’étaient pas le seul facteur dans la décision de Biden de ne pas augmenter immédiatement le plafond des réfugiés. Plusieurs rapports des médias ont cité des responsables de l’administration qui disent que la crise humanitaire à la frontière a incité la Maison Blanche à se méfier de l’augmentation drastique du plafond des réfugiés par crainte de retombées politiques alors que le GOP tente de dépeindre Biden comme trop souple sur la migration.

C’est un signe que Trump et son conseiller principal virulemment anti-immigrés Stephen Miller, ont été en mesure de changer le récit autour du programme pour les réfugiés, qui avait historiquement prospéré sous les présidents républicain et démocrate qui reconnaissaient le rôle des États-Unis dans la modélisation de la manière dont un pays puissant devrait soutenir des personnes fuyant des situations désespérées dans leur pays d’origine.

Même dans les précédentes administrations républicaines cherchant à réduire l’immigration, personne n’a jamais fixé le plafond d’admission de réfugiés aussi bas que Trump. Le président George W. Bush a brièvement réduit le nombre de réfugiés admis après les attentats du 11 septembre, mais même alors, la limite a été fixée à 70 000.

Plutôt que de juger les réfugiés dignes de protection, Trump les a décrits comme une menace terroriste et une ponction sur les ressources américaines. Pendant la campagne électorale, Trump a cherché à susciter la peur des réfugiés syriens, suggérant sans fondement qu’ils étaient lever une armée pour lancer une attaque contre les États-Unis et leur promettre que tous «repartiraient» s’il gagnait les élections. Il a dit qu’il le ferait dire aux enfants syriens à leurs visages qu’ils ne pouvaient pas venir aux États-Unis, spéculant qu’ils pourraient être un «cheval de Troie».

Et en septembre 2019, il a publié un décret qui a permis aux gouvernements locaux qui n’ont pas la capacité d’aider les réfugiés à devenir «autosuffisants et libres de dépendance à long terme de l’aide publique» de les refuser, bien que les tribunaux l’aient empêché de le faire. entrer en vigueur.

Miller a également fait beaucoup de pression pour ramener le plafond des réfugiés à zéro et a continué de le faire depuis son départ de la Maison Blanche, arguant que les États-Unis remplissent déjà leurs obligations en absorbant les migrants arrivant à la frontière sud. Ce faisant, il confond de manière malhonnête les demandeurs d’asile et les réfugiés. Mais les deux catégories sont distinctes, et les États-Unis doivent protéger les deux populations en vertu de leurs propres lois et des accords internationaux sur les droits de l’homme.

Les migrants ne peuvent demander l’asile qu’après leur arrivée aux États-Unis ou à la frontière et si leur demande est jugée valide, les États-Unis ont l’obligation de leur offrir une protection. Il n’y a pas de limite concrète au nombre d’asiles acceptés par les États-Unis au cours d’une année donnée. Les réfugiés, en revanche, sont généralement traités par des agences humanitaires à l’étranger et envoyés aux États-Unis pour être réinstallés.

Malgré le fait que le programme d’admission des réfugiés et le système d’asile soient séparés, l’administration Biden a toujours utilisé les conditions à la frontière pour justifier le maintien du plafond de réfugiés de Trump, faisant écho à certains des points de discussion de l’administration Trump.

«Accueillir les persécutés est notre obligation morale et légale, et ce n’est pas un jeu à somme nulle», a déclaré Blaine Bookey, directeur juridique du Centre d’études sur le genre et les réfugiés, dans un communiqué. «Les États-Unis sont plus que capables à la fois de réinstaller les réfugiés et d’instaurer un processus équitable pour les familles, les enfants et les adultes qui demandent l’asile à la frontière.»