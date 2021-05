Pourquoi Biden n’en fait-il pas plus pour enquêter sur le laboratoire de Wuhan? ⋆ 10z viral

Alors que lundi a vu un changement dans la salle de briefing de la Maison Blanche avec une augmentation de la capacité d’environ une douzaine de journalistes à deux douzaines de journalistes, d’autres aspects sont restés les mêmes avec Peter Doocy de Fox News donnant le ton dans la lutte contre la secrétaire de presse Jen Psaki sur un histoire de la bombe du Wall Street Journal sur une origine possible du coronavirus.

Et comme nous l’avons vu à l’occasion, les questions de Doocy ont attiré des suivis de la part de ses collègues plus libéraux.

Doocy est allé droit au but, résumant l’histoire du Journal et demandant à Psaki pourquoi Biden ne faisait pas plus pour suivre cette piste:

Sur les origines du COVID, il y a une nouvelle histoire du Wall Street Journal selon laquelle trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan ont été hospitalisés avec des symptômes compatibles à la fois avec le COVID-19 et la maladie saisonnière courante de novembre 2019. C’est quelque chose qui est apparemment connu des responsables américains du renseignement. . Alors, pourquoi le président Joe Biden ne fait-il pas pression pour plus d’accès, plus d’informations pour savoir exactement ce qui s’est passé?

Psaki a insisté sur le fait que l’administration a «A demandé à plusieurs reprises à l’OMS de – de soutenir une évaluation des origines de la pandémie menée par des experts, sans ingérence ni politisation» car ils n’étaient pas satisfaits de la première enquête.

Doocy a essayé à nouveau d’obtenir une réponse qui était autre chose que de renvoyer la balle en raison du fait qu’il y a «589 920 Américains morts» et c’est donc une bonne question de se demander quand Biden “Disons que nous ne voulons pas attendre l’OMS, nous ne savons pas ce qu’ils font” et lancer “Un effort mené par les Américains pour aller au fond de ce qui s’est passé” à Wuhan.

Psaki a prêché la patience en raison d’un besoin de “Accès aux données et informations sous-jacentes” de l’Institut de Wuhan, mais Doocy ne l’a pas eu et a souligné le fait que Biden a parlé à plusieurs reprises de sa familiarité avec le président chinois Xi Jinping (cliquez sur «développer»):

PSAKI: Eh bien, tout d’abord, nous avons besoin d’accéder aux données et informations sous-jacentes pour mener cette enquête et – DOOCY: Pourquoi pas? Mais – il parle tout le temps de la façon dont il a connu le président chinois Xi pendant longtemps. Alors, pourquoi ne peut-il pas simplement appeler – PSAKI: Et nous – et nous – DOOCY: – lui et lui demander cette information? PSAKI: Je pense que vous ne comprenez pas comment ce processus fonctionne réellement. Une enquête internationale. dirigé par l’organisation mondiale de la santé. C’est quelque chose que nous insistons depuis plusieurs mois en coordination avec un éventail de partenaires à travers le monde, nous avons besoin de ces données, nous avons besoin de ces informations du gouvernement chinois. Ce que nous ne pouvons pas faire, et ce que je mets en garde à quiconque, c’est de prendre une longueur d’avance sur un véritable processus international. Nous n’avons pas suffisamment de données et d’informations pour passer à une conclusion à ce stade.

Doocy a conclu en demandant à Psaki si la Maison Blanche attribuerait “Tout nombre de victimes du COVID dans ce pays” comme une ligne rouge pour savoir quand ils décideraient de faire cavalier seul.

Clairement pas amusé, Psaki a enseigné à Doocy que “Les membres de la famille des êtres chers dont la vie a été perdue – et méritent des informations exactes, des données, pas le saut vers une conclusion, sans avoir les informations nécessaires pour conclure les origines” et l’administration partage cette conviction.

Quelques journalistes plus tard, Jeff Mason de . a essayé et, dans le processus, a surpris Psaki en train de prétendre que l’histoire du WSJ n’impliquait pas les services de renseignement américains et, une fois qu’il l’a fait, elle a verrouillé (cliquez sur «développer»):

MASON: Un suivi sur la question de la Chine Wuhan. Pouvez-vous nous donner une idée du point de vue de la Maison Blanche sur ce rapport cité par le Wall Street Journal. Est-ce exact? Et est-ce que – êtes – vous inquiétez-vous que cela ait pu être politisé? PSAKI: Je dirais qu’en ce qui concerne le rapport, en particulier sur les personnes hospitalisées, nous n’avons aucun moyen de le confirmer ou de le nier. Je veux dire, ce n’est pas un rapport des États-Unis. Ce que je disais en réponse à la question de Peter, c’est que cela ne signifie pas que nous pouvons tirer une conclusion. Nous n’avons pas suffisamment d’informations pour tirer une conclusion sur les origines. Il est nécessaire d’examiner une gamme d’options. Nous avons besoin de données. Nous avons besoin d’une enquête indépendante et c’est exactement ce que nous réclamons. MASON: Je pense que le Journal a cité un rapport du renseignement américain, donc cela aurait été un rapport américain. PSAKI: Eh bien, je n’ai pas – je n’ai plus rien sur un rapport de renseignement américain d’ici.

Contrairement à s’il s’agissait d’un porte-parole de Trump, Mason et le reste de la salle ont refusé de parler et ont continué le spectacle.

Weijia Jiang de CBS est allé ensuite et a fait une dernière tentative: «Donc, sur le rapport COVID, dites-vous que l’administration n’a pas entendu parler de ces trois chercheurs cherchant des soins hospitaliers jusqu’à ce que le Wall Street Journal l’ait signalé?»

Un Psaki sévère ne bougea pas: «Je n’ai rien de plus là-dessus pour vous.

Pour voir la transcription du briefing pertinente (ainsi que Cecilia Vega d’ABC qui pose des questions sur l’augmentation de la violence dans les grandes villes), cliquez sur «développer».