Pourquoi Big Brother remplace déjà un invité avant la saison 23

Salut les gars. Donc, je ne veux pas partager cette nouvelle, mais j’ai été testé positif pour COVID et je n’ai aucune idée de comment je l’ai eu. J’ai le vaccin et j’ai suivi toutes les directives jusqu’à présent. Je n’ai absolument aucun symptôme. Je me sens parfaitement bien. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour cela, mais c’est vraiment frustrant parce que je ne jouerai pas dans Big Brother cet été. Et je dois juste dire que face à l’adversité, je me dis juste que c’est pour une plus grande raison, et je veux le croire. Je ne connais pas encore la raison. J’ai eu des montagnes russes d’émotions au cours des dernières 48 heures et j’ai lu tous les commentaires en ligne, qu’ils soient bons ou mauvais. Je dois juste dire que je me suis mis là-bas pour partager leur vulnérabilité d’être chauve. Et tous ces commentaires, bons ou mauvais, affectent tous les autres qui sont également chauves et expérimentent cette vulnérabilité, alors répandez l’amour. Que vous veniez de découvrir l’alopécie ou que vous sachiez ce qu’est l’alopécie, vous savez que nous sommes imparables et que je vais rebondir d’une manière ou d’une autre.