La nouvelle série est là (Photo : Channel 7)

Big Brother VIP devrait être lancé aujourd’hui avec tout un tas de visages célèbres se dirigeant vers l’enceinte.

La programmation étoilée de cette année, qui comprend Caitlyn Jenner et Thomas Markle Jr, sera enfermée à l’intérieur du nouveau Big Brother’s VIP Hotel, qui a été spécialement construit au parc olympique de Sydney.

Bien que la nouvelle série soit programmée pour les 22 prochains jours, la majorité de l’émission ne sera pas réellement diffusée en direct car l’émission a été préenregistrée.

Vous voulez savoir pourquoi ? Nous avons tout ce que vous devez savoir ici.

Pourquoi Big Brother VIP Australia est-il pré-enregistré ?

La présentatrice de Big Brother, Sonia Kruger, a expliqué précédemment pourquoi Big Brother VIP est préenregistré.

12 célébrités se rendront à l’hôtel VIP Big Brother (Photo: Channel 7)

« Dans le passé, vous aviez 24 heures pour tourner un épisode, donc les émissions étaient en direct en haut et en bas, mais ce que vous avez vu au milieu a été enregistré la veille », a-t-elle déclaré à Sunrise l’année dernière.

« Donc, si vous aviez une journée calme ou que le temps était mauvais, vous vous retrouviez avec un épisode légèrement ennuyeux.

« Parce que c’était préenregistré, nous avons eu le temps de créer chaque épisode, donc ils sont pleins à craquer du début à la fin. »

C’est logique, non ?

Si l’édition des célébrités de cette année ressemble à l’émission civile diffusée en avril, alors la finale sera en direct.

Il appartiendra au public australien de couronner un gagnant pour remporter le prix en espèces de 100 000 $ (55 000 £) pour les organisations caritatives choisies.

Les téléspectateurs britanniques peuvent-ils regarder Big Brother VIP ?

Big Brother sera diffusé sur Channel Seven et 7Plus, ce qui signifie que les téléspectateurs britanniques auront besoin d’un VPN pour le regarder.

