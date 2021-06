Pourquoi Bill Barr partage la responsabilité des mensonges de Trump sur les élections

in

William Barr a commencé son mandat de procureur général de Donald Trump avec un témoignage extrêmement évasif lors de son audience de confirmation. On se souvient surtout de lui pour avoir donné un résumé très trompeur du rapport Mueller, et il a passé une grande partie de 2020 à essayer de justifier les théories du complot de Trump sur le truquage des élections contre lui.

Mais maintenant, plus de six mois après son départ du gouvernement, Barr essaie de limiter les dommages causés à l’image.

Dans des entretiens avec le journaliste Jonathan Karl pour un livre extrait dans l’Atlantique, Barr explique comment sa rupture finale avec Trump est finalement intervenue après qu’il a rendu public des affirmations sapant les efforts ultimes de Trump pour annuler sa défaite électorale contre Joe Biden.

« À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent lors des élections », a déclaré Barr à un journaliste de l’Associated Press le 1er décembre.

Barr a déclaré à Karl que ce commentaire avait incité un Trump en colère à le convoquer à une réunion au cours de laquelle le président s’était débarrassé de lui, disant des choses comme “comment pouvez-vous me faire ça?” et « vous devez détester Trump ».

Barr indique que non seulement il n’a pas été intimidé par l’explosion de Trump, mais il a riposté, comparant l’effort mené par Rudy Giuliani pour renverser les résultats à un cirque.

“Vous savez, vous n’avez que cinq semaines, Monsieur le Président, après une élection pour contester la justice”, a déclaré Barr à Trump, selon Karl. « Cela aurait pris une équipe de crackerjack avec une stratégie vraiment cohérente et disciplinée. Au lieu de cela, vous avez un spectacle de clowns. Aucun avocat qui se respecte ne s’en approche. C’est juste une blague. C’est pourquoi vous êtes là où vous êtes.

Barr a fini par quitter le ministère de la Justice quelques jours avant l’insurrection du 6 janvier. Le nouveau récit des semaines qui ont précédé sa démission a conduit certains à le décrire comme un « patriote ». Mais cela va beaucoup trop loin, même lorsque le récit de Barr est lu sous le jour le plus charitable.

Barr était impatient de répandre les théories du complot électoral de Trump jusqu’à la fin amère

Bien que la représentation de Barr par Karl ne soit pas flatteuse, l’extrait du livre n’explique pas comment Barr a passé la période précédant les élections de 2020 à servir davantage d’arme de la campagne de Trump que d’arbitre indépendant de la primauté du droit. Barr était heureux d’amplifier les mensonges de Trump sur le vote par correspondance et la fraude électorale au point où il était clair pour tous, sauf pour les partisans les plus fanatiques de Trump, qu’il avait perdu les élections.

Considérez, par exemple, l’entretien désastreux que Barr a fait avec Anderson Cooper de CNN le 2 septembre, lorsqu’il n’a pu produire aucune preuve de fraude au vote par correspondance et a commencé à dire que son existence générale est une “question de logique”. Ou la décision de son DOJ quelques semaines plus tard de publier un communiqué de presse factuellement incorrect annonçant une enquête sur de prétendues irrégularités de vote par correspondance en Pennsylvanie – une annonce qui violait les politiques du DOJ. Ou la décision de Barr, trois jours après l’élection, d’autoriser des enquêtes sur des « allégations substantielles d’irrégularités dans le vote et la tabulation des votes », même s’il n’y avait aucune preuve de telles irrégularités.

Dans ses entretiens avec Karl, Barr a décrit sa décision d’autoriser des enquêtes pour fraude malgré un manque de preuves comme une stratégie qu’il utilisait pour s’assurer qu’il serait en mesure de dire à Trump que ses théories du complot étaient sans fondement le moment venu.

“Mon attitude était la suivante : c’était l’heure du montage ou de la fermeture”, a déclaré Barr à Karl. « S’il y avait des preuves de fraude, je n’avais aucun motif pour les supprimer. Mais mon soupçon tout le long était qu’il n’y avait rien là-bas. C’était des conneries. »

Cela peut sembler assez raisonnable à première vue. Mais comme Greg Sargent l’a souligné pour le Washington Post, il n’est pas normal que le DOJ, qui est censé fonctionner avec un minimum d’indépendance par rapport à l’exécutif, poursuive des enquêtes basées sur des théories du complot de « conneries » privilégiées par le président. Mais Barr a passé des années à transformer le DOJ en quelque chose qui s’apparente au cabinet d’avocats personnel du président.

Les commentaires de Barr sur l’autorisation des enquêtes sur les fraudes électorales ne sont pas la seule chose qu’il essaie de blanchir lors de ses entretiens avec Karl. Il explique également sa déclaration de démission comme un pari pour calmer les tensions politiques. (Barr a écrit à propos de Trump : “Votre bilan est d’autant plus historique que vous l’avez accompli face à une résistance implacable et implacable”, ajoutant que le président “avait été confronté à une attaque partisane contre vous dans laquelle aucune tactique, peu importe comment abusif et trompeur, était hors limites. »)

“Pour désamorcer la tension, Barr avait écrit une lettre de démission effusive, qu’il a remise au président lorsqu’il est arrivé au bureau ovale”, a écrit Karl.

Mais, comme le note Jonathan Chait pour le magazine New York, « si Barr avait décidé que Trump était dangereux et antidémocratique » – et ses commentaires à Karl suggèrent qu’il était déjà arrivé à cette conclusion des semaines plus tôt – alors « pourquoi continuerait-il à affirmer publiquement que le vrai le danger était les adversaires de Trump ?

Barr et Mitch McConnell apparaissent comme des opérateurs politiques cyniques

On ne sait même pas dans quelle mesure – voire pas du tout – la rupture de Barr avec Trump était motivée par le désir de protéger la démocratie américaine. Au lieu de cela, l’article de Karl donne l’impression que Barr et le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, étaient principalement intéressés à aider les républicains à remporter des élections spéciales en janvier pour deux sièges au Sénat américain.

Karl écrit que McConnell avait exhorté Barr tout au long du mois de novembre à dénoncer les théories du complot de fraude électorale de Trump, car ces théories compliquaient l’argument que les républicains voulaient faire sur l’importance du maintien de la majorité au Sénat pour contrôler le pouvoir de Biden. Mais McConnell hésitait à s’exprimer de peur que s’il le faisait, un Trump aigri ne sabote les candidats républicains.

De l’histoire de Karl :

“Regardez, nous avons besoin du président en Géorgie”, a déclaré McConnell à Barr, “et nous ne pouvons donc pas l’attaquer de front pour le moment. Mais vous êtes mieux placé pour injecter un peu de réalité dans cette situation. Vous êtes vraiment le seul à pouvoir le faire. “Je comprends cela”, a déclaré Barr. “Et je vais le faire au moment opportun.” Lors d’un autre appel, McConnell a de nouveau supplié Barr de sortir et d’abattre les rumeurs de fraude généralisée. “Bill, je regarde autour de moi, et tu es la seule personne qui peut le faire”, lui a dit McConnell.

Ainsi, même s’il est bon que Barr ait finalement résisté à Trump, il convient de garder à l’esprit à quel point il est anormal que le procureur général américain complote avec le leader du Sénat sur les moyens de garantir que leur parti politique conserve le pouvoir.

Bien sûr, à la fin de l’administration Trump, ce genre de comportement qui brise les normes était devenu monnaie courante, et Barr a travaillé aussi dur que quiconque pour pervertir le DOJ en un bras de la campagne de réélection du président. Ce n’est que lorsqu’il est devenu clair que Trump a perdu qu’il a réfléchi à deux fois. Même alors, il semble avoir été davantage motivé par des préoccupations politiques cyniques qu’il ne l’était en faisant le bien par la démocratie américaine.

Malgré le dévouement de Barr envers lui et le travail clé qu’il a accompli pour repousser l’enquête Mueller, Trump a répondu de manière prévisible à l’histoire d’Atlantic avec une déclaration attaquant Barr comme un « RINO » et une « déception dans tous les sens du terme ». Comme toujours, rien de moins qu’une loyauté complète et indéfectible ne suffit pas à Trump.