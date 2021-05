Pourquoi Bill et Melinda Gates divorcent-ils? Déclaration dans son intégralité | Monde | Nouvelles

Bill Gates et sa future ex-femme Melinda se sont rendus sur Twitter pour annoncer leur divorce après 27 ans de mariage. Bill et Melinda se sont rencontrés à la fin des années 1980 lorsqu’elle a rejoint son équipe Microsoft, et le couple a trois enfants ensemble. Le couple est aujourd’hui le plus célèbre pour avoir dirigé la Fondation Bill & Melinda Gates, qui a fait beaucoup de travail dans la course pour trouver un vaccin Covid l’année dernière. Les Gates ont fait fortune grâce au géant du logiciel M. Gates cofondé à la fin des années 1970, Microsoft, qui est devenu un leader mondial et industriel de l’informatique.

La Fondation Bill & Melinda Gates a dépensé des milliards de dollars pour lutter contre les maladies infectieuses partout dans le monde, avant même la pandémie.

Les Gates, avec l’investisseur Warren Buffett, sont à l’origine du Giving Pledge, qui appelle le milliardaire à s’engager à céder la majorité de sa richesse à de bonnes causes.

Bill Gates, selon Forbes, est la quatrième personne la plus riche du monde avec une valeur nette stupéfiante de 124 milliards de dollars.

Le couple s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle de leur divorce, ce qui a surpris la plupart des gens.

The Gates a tweeté une déclaration disant: «Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage.

«Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive.

«Nous continuons de partager une croyance en cette mission et nous continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de notre vie.

«Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie.»

Pourquoi Bill et Melinda Gates divorcent-ils?

Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas exactement pourquoi le couple divorce, mais leur déclaration suggère des différences au sein de leur mariage, car ils déclarent avoir tenté de travailler sur les problèmes rencontrés.

En 2019, peu de temps après leur 25e anniversaire de mariage, Mme Gates, dans une rare interview, a déclaré au Sunday Times que le fondateur de Microsoft avait du mal à concilier travail et vie de famille.

Mme Gates a déclaré: «Nous venons d’en avoir deux à un moment de la vie où Bill et moi pouvons rire de plus de choses.

«Et croyez-moi, je me souviens de certains jours qui ont été si incroyablement durs dans notre mariage où vous vous êtes dit” Puis-je faire ça? “.

Le couple s’est marié à Hawaï en 1994 après que Melinda ait travaillé comme chef de projet pour Microsoft en 1987.

Après un an de fréquentation avec Melinda, M. Gates a déclaré qu’il avait dressé une liste des avantages et des inconvénients de se marier.

S’exprimant lors d’un documentaire Netflix sur sa vie, M. Gates a déclaré: “Vous savez, nous nous soucions beaucoup l’un de l’autre et il n’y avait que deux possibilités: soit nous allions rompre, soit nous allions nous marier.”

Mme Gates a raconté de manière ludique comment il avait dressé la liste des avantages et des inconvénients sur un tableau blanc.

Le divorce, bien qu’il restera l’un des plus coûteux de l’histoire, n’est pas le plus cher car ce titre revient au fondateur d’Amazon Jeff Bezos, qui a divisé sa fortune de 150 milliards de dollars en deux avec sa femme Mackenzie en 2019 à la suite des révélations de sa liaison. .