Pourquoi Bill Gates s’appuie sur les vaccins Covid existants

par Jeffrey A. Tucker, The Burning Platform :

Dans une interview surprenante, Bill Gates a déclaré ce qui suit : « Nous n’avions pas de vaccins qui bloquent la transmission. Nous avons des vaccins qui vous aident avec votre santé, mais ils ne réduisent que légèrement la transmission. Nous avons besoin de nouvelles façons de faire des vaccins.

C’est étrange comme il parle des médicaments comme s’ils étaient comme des logiciels. Essayez-le, observez comment cela fonctionne. Lorsque vous trouvez un problème, mettez les techniciens au travail. Chaque nouvelle itération est une expérience. Essai gratuit jusqu’à ce que vous achetiez enfin. Avec le temps, nous trouverons sûrement la réponse au problème du blocage ou de l’élimination des agents pathogènes.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Logiciel. Matériel. Applications. Abonnements ! C’est ainsi qu’il pense, comme si le corps humain et sa danse mortelle avec les virus était un problème récent et que nous ne sommes qu’au tout début de trouver des solutions, sans nous rendre compte que cette réalité a été présente pendant toute l’existence humaine et que nous a eu un énorme succès au cours du 20e siècle en minimisant les mauvais résultats pathogènes sans ses conseils et ses bienfaits.

Essentiellement, il a longtemps promu l’idée que la pratique traditionnelle de la santé publique était pour l’ère analogique ; à l’ère numérique, nous avons besoin d’une planification gouvernementale, d’une technologie de pointe, d’une surveillance de masse et de la capacité de contrôler les êtres humains comme une entreprise de logiciels gère les ordinateurs personnels.

La plupart des gens n’ont aucune idée de la façon dont une personne aussi riche et intelligente pourrait être si faible sur des questions essentielles de la biologie cellulaire complexe. Pirater le corps humain, l’améliorer avec des téléchargements et des téléchargements, est sûrement un défi plus inquiétant que d’inventer et de gérer des ordinateurs artificiels. J’essaie donc ici de présenter les raisons de la façon de penser de Gates.

Les déficiences relatives de ce vaccin pour arrêter l’infection et la transmission sont maintenant bien connues. Il y a des raisons de croire qu’ils y parviennent, au moins pour la population vulnérable. Que pouvons-nous faire de la déclaration de Gates : « Nous avons besoin d’une nouvelle façon de faire les vaccins » ?

Remontons le temps pour examiner sa carrière chez Microsoft et sa mise en place du système d’exploitation Windows. Au début des années 1990, il était présenté comme le cerveau essentiel de l’ordinateur personnel. Cependant, les considérations de sécurité contre les virus ne faisaient pas partie de sa conception, simplement parce que peu de gens utilisaient Internet, donc le niveau de menace était faible. Le navigateur n’a été inventé qu’en 1995. La sécurité des ordinateurs personnels n’était pas vraiment une question que Microsoft avait traitée.

La négligence de cette considération a tourné au désastre. Au début des années 2000, des milliers de versions de logiciels malveillants (également appelés bogues) circulaient sur Internet et infectaient les ordinateurs exécutant Windows dans le monde entier. Ils ont mangé le disque dur. Ils ont aspiré des données. Ils ont imposé des publicités aux gens. Ils ont envahi votre espace avec d’étranges popups. Ils détruisaient l’expérience utilisateur et menaçaient l’avenir de toute une industrie.

Le problème des logiciels malveillants a été surnommé virus. C’était une métaphore. Pas vrai. Il n’est pas clair que Gates ait jamais vraiment compris cela. Les virus informatiques ne ressemblent en rien aux virus biologiques. Pour maintenir un disque dur propre et fonctionnel, vous voulez éviter et bloquer un virus informatique à tout prix. Toute exposition est une mauvaise exposition. La solution est toujours l’évitement jusqu’à l’éradication.

Avec les virus biologiques, nous avons évolué pour les affronter par exposition et laisser notre système immunitaire se développer pour les affronter. Un corps qui bloque tous les agents pathogènes sans immunité est un corps faible qui mourra à la première exposition, ce qui arrivera certainement à un moment donné dans une société moderne. Un système immunitaire qui affronte la plupart des virus et récupère devient plus fort. C’est une différence gigantesque que Gates n’a jamais comprise.

Quoi qu’il en soit, l’avènement de l’armée d’agents pathogènes informatiques menaçait fondamentalement sa réalisation la plus fière. Microsoft cherchait frénétiquement une solution, mais la créativité de l’armée de logiciels malveillants allait trop vite pour ses ingénieurs.

D’autres ont senti une opportunité. Les entreprises spécialisées dans les logiciels antivirus exerçaient leurs activités depuis les années 1990 mais se sont perfectionnées au début des années 2000. Une fois Internet devenu suffisamment rapide, ces progiciels pourraient être mis à jour quotidiennement. Il y avait de plus en plus d’entreprises, chacune avec une méthode différente et un modèle de marketing et de tarification différent.

Finalement, le problème a été principalement résolu sur l’ordinateur personnel, mais cela a pris dix ans. Même maintenant, les produits de Microsoft sont moins protégés que ceux d’Apple, et Microsoft n’a pas encore réussi à atténuer le problème du spam sur son propre client de messagerie natif.

En bref, garder les virus hors des ordinateurs constitue la plus grande lutte professionnelle dans la vie de Gates. La leçon qu’il a apprise est que le blocage et l’éradication des agents pathogènes ont toujours été la voie à suivre. Ce qu’il n’a jamais vraiment compris, c’est que le mot virus n’était qu’une métaphore de code informatique indésirable et importun. L’analogie s’effondre dans la vraie vie.

Après s’être finalement retiré des opérations de Microsoft, Gates a commencé à s’intéresser à d’autres domaines, comme ont tendance à le faire les nouveaux riches. Ils s’imaginent souvent particulièrement compétents pour relever des défis auxquels d’autres ont échoué simplement à cause de leurs réussites professionnelles. Également à ce stade de sa carrière, il n’était entouré que de flagorneurs qui n’interrompraient pas sa descente dans la mauvaise humeur.

Lire la suite @ TheBurningPlatform.com