Pourquoi Bitcoin Dominance pourrait se soumettre à la saison Altcoin plusieurs mois de plus ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin a du mal à briser la résistance à 50 000 $, et ce pourrait être en partie les altcoins à blâmer pour la faiblesse. La structure technique la plus récente sur les délais les plus élevés suggère que non seulement les alts pourraient continuer à gagner contre la domination BTC, mais que la saison des altcoins elle-même pourrait durer un peu plus longtemps.

Dominance Bitcoin et analyse technique à l’aide de la métrique

L’analyse technique est un art subjectif. La pratique a suffisamment d’opposants en l’état, mais même ceux qui souscrivent à l’étude ne croient pas toujours que tous les graphiques sont créés de manière égale.

Par exemple, plusieurs vétérans de l’industrie ne croient pas que la domination BTC – une métrique qui pèse Bitcoin par rapport au reste de l’espace crypto en termes de part de marché – a de la valeur dans le cadre de l’analyse crypto.

Si Ethereum surpasse Bitcoin, par exemple, la domination pourrait baisser en conséquence. L’ampleur de cela est encore renforcée en raison du volume considérable d’altcoins uniques qui existent aujourd’hui. Certains soutiennent même que la métrique elle-même était autrefois utile, mais moins en raison de la domination qui n’inclut pas le vaste monde des NFT ou la mer constante de nouveaux projets DeFi qui surgissent.

Pour ceux qui y croient, la récente saison des altcoins aurait pu être prédite avec un certain degré de précision. Et si la métrique continue à avoir du poids, la saison des altcoins pourrait avoir encore quelques mois.

Pourquoi la saison des Altcoins pourrait durer plusieurs mois de plus

La dominance de BTC a établi une large fourchette de négociation entre 70 % et 38 % de dominance. Alors que le sentiment altcoin était à son pire par rapport à Bitcoin, la fourchette n’a pas réussi à se redresser, ce qui a entraîné un basculement vers la limite inférieure de la fourchette de négociation.

BTC.D s’est arrêté avant de toucher le fond précédent, mais suit un modèle du dernier cycle qui suggère que non seulement la limite inférieure sera touchée, les plus bas seront balayés et peut-être une nouvelle plage atteinte.

Les données techniques soutiennent également une chute dans la zone baissière – ou des niveaux de survente – sur l’indice de force relative. La capitalisation boursière totale de la crypto est également rentrée dans la zone haussière du RSI, tandis que Bitcoin lutte contre la résistance.

Le LMACD est toujours entièrement rouge sur l’histogramme et pas presque aux profondeurs, longueurs ou niveaux de survente du dernier cycle du marché. Tous les signaux combinés suggèrent que les altcoins sont susceptibles de surpasser Bitcoin pendant encore quelques mois.

Une bougie mensuelle proche en dessous de la fourchette de négociation mise en évidence dans le graphique ci-dessus pourrait être le signal de sortie que la saison des altcoins est terminée, et remettre tout capital cryptographique dans BTC pourrait redevenir l’entreprise la plus rentable. Avant que cela ne se produise, il pourrait y avoir une volatilité extrême sur le graphique de domination dans une bataille qui se prépare entre Bitcoin et altcoins.

