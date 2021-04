Pourquoi Bitcoin est-il bloqué à moins de 60000 $? La capitalisation boursière de l’or peut détenir la réponse

Après avoir rallié plus de 100% en 2021, Bitcoin (BTC) semble avoir du mal à transformer le niveau de 60000 $ en support. Après tout, qu’y a-t-il de si spécial à propos de ce chiffre rond magique et de sa capitalisation boursière de 1 billion de dollars?

La capitalisation boursière de 11 billions de dollars de l’or pourrait contenir la réponse, car le volume actuel des transactions de Bitcoin et le montant détenu par les investisseurs institutionnels semblent correspondre à 10% des chiffres du métal précieux.

Les indicateurs techniques et les données sur les dérivés fournissent des informations intéressantes à court terme. Mais pour analyser les crypto-monnaies dans un contexte plus large, il faut se concentrer sur la capitalisation boursière, les métaux précieux et la richesse mondiale.

Plus de Bitcoins qu’en 2017

Gardez à l’esprit que l’offre en circulation actuelle de 18,67 millions de BTC est 11,2% de plus que ce qui existait en décembre 2017. Par conséquent, l’utilisation de prix unitaires pour des comparaisons à long terme peut être trompeuse.

Capitalisation boursière du Bitcoin, milliards USD. Source: TradingView

L’évaluation de 1,1 billion de dollars se traduit par une augmentation de 250% par rapport à la capitalisation boursière maximale de décembre 2017 à 327 milliards de dollars. Donc, en raison de l’émission supplémentaire, ce nombre diffère de l’augmentation de 200% de l’étiquette nominale de 20 000 $ par rapport aux 60 000 $ actuels.

La montée en puissance de «l’or numérique»

Une autre métrique essentielle, l’or, le métal précieux, a toujours été un proxy pour la principale crypto-monnaie. Bien que Bitcoin ait plusieurs cas d’utilisation, la réserve de valeur a toujours été sa caractéristique phare alors que le débat derrière ses caractéristiques et sa devise de type marchandise persiste.

Quoi qu’il en soit, alors que les États-Unis ont élargi leur base monétaire au cours des douze derniers mois de 53% pour atteindre 5,25 billions de dollars, le nombre d’investisseurs institutionnels cherchant à Bitcoin comme refuge pour l’inflation a explosé.

Les investisseurs légendaires Ray Dalio et Paul Tudor Jones ont tous deux comparé les caractéristiques uniques de Bitcoin à l’or, attirant encore plus l’attention des entreprises, des assureurs et des gestionnaires de fonds.

Par conséquent, la comparaison avec la capitalisation boursière de l’or est devenue encore plus pertinente.

Les actifs mondiaux les plus précieux. Source: 8marketcap.com

Selon les données ci-dessus, la capitalisation boursière actuelle de 1 billion de dollars de BTC se traduit par environ 10% de l’or, d’une valeur de 11 billions de dollars. Pour évaluer la façon dont ces marchés se comparent, il convient de comparer leur volume négocié, les marchés ETF et ETN, en plus des avoirs institutionnels.

Volumes de trading quotidiens moyens, milliards USD. Source: gold.org

Pendant ce temps, il y a 183 milliards de dollars de liquidités quotidiennes pour l’or, y compris les transactions enregistrées de gré à gré (OTC), en plus des marchés à terme réglementés et des produits négociés en or en bourse.

Volume transparent cumulé depuis le début de l’année le 2 avril, USD. Source: Nomics

Dans le même temps, le volume quotidien de BTC est d’environ 15,9 milliards de dollars. Les produits négociés en bourse tels que Grayscale Bitcoin Fund (GBTC) ajoutent une liquidité quotidienne supplémentaire de 1,5 milliard de dollars, selon CryptoCompare. Par conséquent, le volume quotidien moyen de 17,4 milliards de dollars de Bitcoin peut être comparé à environ 9,5% d’or.

Gold ETF vs produits négociés en bourse Bitcoin

Les multiples produits négociés en bourse de Bitcoin tels que Grayscale $ GBTC et les billets négociés en bourse ont considérablement augmenté. Selon le rapport de mars 2021 de CryptoCompare, il y a 58,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ou AUM, verrouillés dans des produits cryptés négociés en bourse.

Or détenu par les produits ETF. Source: gold.org

Ainsi, avec des produits ETF adossés à l’or d’un montant de 198,8 milliards de dollars, les 58,7 milliards de dollars AUM de Bitcoin représentent 29,5% de ce montant.

Néanmoins, une comparaison équitable doit inclure les participations physiques, l’instrument préféré des gouvernements et des banques. Pendant ce temps, la réglementation pour la plupart des gestionnaires de fonds oblige les avoirs de la BTC à utiliser des produits cotés en bourse, ce qui entraîne la disparité.

Par exemple, les banques centrales et le FMI détiennent 35 197 tonnes d’or, ce qui représente 1,96 billion de dollars. Gold.org estime que 44 384 tonnes sont détenues par des investissements privés, y compris les marchés des ETF, et qu’elles valent 2,47 milliards de dollars supplémentaires. Tout cela représente 4,41 billions de dollars d’or détenus par des investisseurs institutionnels.

Adresses Bitcoin contenant de 100 à 10000 BTC. Source: Santiment

Avec Bitcoin, les adresses détenant de 100 à 10000 BTC détiennent 48,9% de l’offre, soit 538 milliards de dollars détenus par de grands investisseurs.

Considérant que les avoirs en or des institutions s’élèvent à 4,41 billions de dollars, la BTC affiche un indicateur équivalent à 12,2%, soutenant ainsi sa capitalisation boursière actuelle de 1 billion de dollars.

Yassine Elmandjra, analyste d’actifs cryptographiques chez Ark Invest, estime que Bitcoin a le potentiel de dépasser la capitalisation boursière de 10 billions de dollars de l’or. En tant que stratège senior des matières premières chez Bloomberg, Mike McGlone le dit:

“Bitcoin répond au besoin d’actifs de réserve numérique dans un monde à faible rendement.”

McGlone va plus loin, cependant, en ajoutant que “l’adoption de la crypto de référence en tant qu’actif de réserve mondial a franchi le seuil du courant dominant”, ce qui pourrait propulser le prix de la BTC à 400 000 dollars en 2021.

Donc, pour résumer, le volume moyen de Bitcoin négocié et les avoirs des grands investisseurs correspondent à peu près à 10% des marchés de l’or. Mais alors que le niveau de capitalisation boursière de 1 billion de dollars peut être un moment décisif pour la prochaine phase de l’adoption de Bitcoin, BTC peut rester épinglé en dessous de 60000 $ pendant un certain temps, d’autant plus que certains analystes estiment que le prix ne connaîtra qu’une augmentation majeure vers la fin du an.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.