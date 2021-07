Pourquoi Bitcoin et Crypto Bulls nécessitent plus de patience

Comparer

Selon cet analyste pseudonyme, la deuxième étape du marché haussier est encore loin. Et nous aurons tous besoin de patience pour y arriver. À l’aide du logiciel d’analyse technique Sentient Trader, Charting Cycles prédit que nous sommes encore à au moins quelques mois de la fin du… cycle. Nous n’avons pas mis les 18 mois depuis le jeudi noir. La période plate-horizontale qui semble durer éternellement a encore un long chemin à parcourir.

Voici le tableau :

$ BTC – Si vous êtes un taureau crypto, il est temps de pratiquer votre patience. Nous sommes probablement encore loin de la mise en place du canal de 18m. pic.twitter.com/35EBLLc2m6 – Cycles de cartographie (@ChartingCycles) 15 juillet 2021

Et cela nous amène à la raison d’être de cet article, la patience. C’est comme le disait Warren Buffett : « La bourse est un dispositif pour transférer de l’argent de l’impatient au patient. Et, dans ce cas, les mêmes règles s’appliquent au marché des crypto-monnaies.

Tout ce dont nous avons besoin c’est d’un peu de patience

Le marché des crypto-monnaies est sauvage. Les hauts et les bas ne sont pas pour les âmes sensibles. Cependant, si vous n’êtes pas un trader intraday et que vous n’utilisez pas de levier, sont-ils vraiment pertinents ? J’espère que vous avez fait vos devoirs. Vous avez fait vos propres recherches. Connaître les bases et investir judicieusement. Si vous avez pris une décision éclairée et identifié une opportunité d’achat, eh bien, tout ce dont vous avez besoin est un peu de patience.

Si vous jouez à long terme, contrôlez vos émotions. C’est un voyage terrifiant, mais rien ne viendra de décisions hâtives et de métiers effrayants. Rappelez-vous, vous avez fait la recherche. Vous avez fait votre pari. Si vous vous trompez, vous vous trompez, mais respectez les paramètres que vous vous êtes fixés. Si vous avez identifié un point d’entrée, respectez-le. Si vous avez un prix cible, attendez. Vous avez fait le plan. Au fur et à mesure que vous vous déplacez entre vos paramètres, laissez les tuiles tomber où elles peuvent.

Vous ne pouvez pas battre le marché toute la journée / tous les jours. C’est la nature du jeu, vous serez de haut en bas. Soyez patient et respectez le plan. Cependant, n’hésitez pas à appuyer sur la gâchette si les choses tournent mal et que le plan est brisé.

Tableau des prix BTC sur Bitbay | Source : BTC/USD sur TradingView.com

D’autres sources nous parlent de patience dans le trading

Investopedia résume tout et développe l’idée ci-dessus :

… Une grande partie du trading est psychologique, donc la patience est une grande vertu pour les investisseurs. Faire preuve de patience lorsque vous entrez dans une transaction et être patient pendant qu’une transaction se déroule font partie intégrante d’un trading et d’un investissement réussis. Cependant, laisser la patience se transformer en entêtement est une chose à laquelle vous devez toujours faire attention ; Sortir systématiquement d’un trade selon des critères prédéfinis est l’une des meilleures méthodes pour améliorer votre succès en tant que trader.

TradeYourEdge présente une nouvelle idée :

Le marché le sait mieux que vous, alors ne vous précipitez jamais pour négocier. Soyez patient et attendez le bon signal. Il y a une règle d’or dans le trading : pas de signal, pas de trade.

Sur leur profil MrIndice, eToro a également résumé l’idée :

MrIndice est un trader qui comprend la valeur de la patience et de l’autodiscipline lors de l’investissement. C’est une philosophie partagée par de nombreux investisseurs prospères et qui mérite d’être explorée plus en détail. Il existe de nombreuses anecdotes sur les commerçants qui ont suivi des intuitions ou répondu à leur intuition pour réaliser des bénéfices rapides. Mais le succès à long terme repose sur une analyse fondamentale et technique efficace, combinée à des stratégies raisonnées et à une pensée logique.

Cryptominium nous donne quelques conseils pour faire preuve de patience :

Une autre chose que vous pouvez faire pour vous préparer est de créer une philosophie d’entreprise. Assurez-vous de savoir quel type de commerçant vous êtes, à quel point vous voulez être agressif et d’autres règles philosophiques auxquelles vous voudrez peut-être adhérer.

Une dernière chose avant de conclure la cérémonie

Pour clore cela, Coinsbank met les choses en perspective :

La patience est la clé du trading de crypto-monnaies. N’ayez pas peur de perdre des affaires – le marché est si grand et en développement qu’il y aura assez d’argent pour tout le monde. Cependant, n’oubliez pas qu’il est facile de gagner de l’argent sur le marché, mais qu’il est difficile de conserver ce que vous avez gagné.

