Pourquoi Bitcoin ETF est-il si important et peut-il pousser Bitcoin au-dessus de 100 000 $ ?

Au milieu d’une répression réglementaire mondiale sur les crypto-monnaies, l’approbation par la SEC américaine d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) a été une agréable surprise pour la communauté Bitcoin. L’ETF de stratégie Bitcoin ProShares le plus attendu serait lancé dès le lundi 18 octobre. Cet ETF sera négocié avec un symbole boursier de BITO et suivra les contrats à terme Bitcoin.

Bitcoin se rallie à 100 000 $

Au lieu d’obtenir le feu vert réglementaire, le prix du Bitcoin a franchi 62 000 $ ce matin avec une légère correction, BTC a continué de se maintenir à 61,5 000 $, au moment de la publication. Le marché fait rage avec des spéculations selon lesquelles Bitcoin franchirait 100 000 $ avec cet ETF. Le timing n’aurait pas pu être meilleur car le quatrième trimestre a commencé la course haussière de la saison des vacances, avec des bonus pour les commerçants affluant alors que les crypto-monnaies montent à la hausse. Depuis début octobre, lorsque l’ETF BTC potentiel a commencé à gagner du terrain, l’impact sur les prix du Bitcoin est également devenu évident.

Selon un rapport de Bloomberg, cet ETF Bitcoin favorisera l’adoption institutionnelle de la sphère décentralisée, spécifiquement axée sur Bitcoin. « Un ETF devrait offrir une plus grande facilité d’utilisation aux investisseurs de détail qui cherchent à surfer sur les hauts et les bas souvent ébouriffants de Bitcoin. Comme les titres traçant le pétrole et l’or, il changera de mains sur des places boursières américaines relativement familières, plutôt que sur des bourses de crypto-monnaie ou à terme dont le fonctionnement est imposant à certains utilisateurs. »

L’approbation réglementaire peut faire ou défaire un jeton

Le fait fréquemment validé que l’approbation réglementaire contribue radicalement à la croissance des crypto-monnaies, bien qu’il s’agisse d’un marché décentralisé et non réglementé, continue de gagner en crédibilité. XRP est l’un des exemples les plus marquants de la façon dont la noyade dans une flaque d’eau réglementaire peut maintenir certains jetons dans une ornière à la baisse, tandis que le reste de l’industrie saute dans la phase haussière. En raison du procès XRP en cours contre Ripple, la communauté XRP continue de souffrir car le quatrième trimestre n’a pas aidé XRP jusqu’à présent. La communauté reproche à la SEC d’avoir délibérément étendu le procès afin que XRP saute cette course de taureaux.

