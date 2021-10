Pourquoi Bitcoin, « l’actif de capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars », doit être reconnu

Les devises numériques de la banque centrale sont souvent classées comme des crypto-monnaies, mais ceux qui croient passionnément à la décentralisation considèrent souvent les CBDC avec méfiance.

Le 7 octobre, le responsable du pôle d’innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI), Benoît Cœuré, a prononcé un discours intitulé « La finance perturbée ». Le discours a abordé divers développements dans le secteur de la fintech. Cependant, le point crucial était que les banques centrales devaient « intervenir ».

Dans une réponse au discours intitulé «Les titulaires nous raillent», l’expert en investissement Anthony Pompliano l’a vivement critiqué à plusieurs égards.

Tout d’abord, Pompliano a clairement fait savoir qu’il était choqué par l’absence de Bitcoin dans le discours de Cœuré.

L’animateur de l’émission sur l’investissement a écrit :

« Le discours consacre un temps considérable aux CBDC, mais il ne reconnaît jamais l’actif de capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars qui est maintenant détenu par plus de 100 millions de personnes dans le monde, presque toutes les grandes institutions financières, et est récemment devenu monnaie légale dans un État-nation. »

De plus, Cœuré avait parlé de la façon dont les entreprises privées valorisaient les profits par rapport à l’argent stable. Pour cette raison, Cœuré a affirmé qu’un bien public comme l’argent avait besoin des banques centrales pour protéger sa stabilité.

Pompliano n’était pas d’accord, soulignant le manque de monnaie stable ou de plein emploi aux États-Unis. Il a en outre déclaré,

Cette affirmation est intervenue quelques jours après que la sénatrice américaine Elizabeth Warren a qualifié le président de la Réserve fédérale Jerome Powell d’homme « dangereux ». De plus, Warren souhaitait également que la SEC enquête sur les agents de la Réserve fédérale pour délit d’initié.

Ensuite, le discours de Cœuré a abordé la question des entreprises fintech collectant d’énormes volumes de données sur les utilisateurs. Cœuré a admis que de telles données pourraient faciliter l’utilisation des services financiers pour les personnes sans antécédents de crédit. Cependant, l’exécutif a noté que les « superviseurs » avaient également besoin de données avancées.

Discutant d’un prototype qui pourrait analyser les plateformes de données, Cœuré a déclaré :

« Les outils basés sur le projet Ellipse permettraient aux superviseurs d’extraire, d’interroger et d’analyser numériquement en temps réel des sources importantes et diverses de données structurées et non structurées pertinentes pour le marché hypothécaire résidentiel, et d’anticiper les mesures de surveillance. »