Pourquoi Bitcoin n’a pas atteint la barrière promise des 100 000 en 2021 – pourra-t-il y arriver en 2022 ? | La technologie

Il est clair que Bitcoin ne va pas toucher le prix estimé de 100 000 $ cette année. Pour le moment, il n’a même pas atteint 50 000 et on s’attend à ce qu’à deux jours de la fin 2021, il soit encore plus bas.

Il y avait de nombreuses prévisions sur jusqu’où ce Bitcoin 2021 pourrait aller et après avoir récupéré 50 000 $ à un moment donné de l’année, les portes se sont ouvertes à la possibilité qu’il atteigne 100 000 $ avant d’y mettre fin.

Cependant, cela n’a pas été et ne sera pas le cas. Actuellement, le prix du Bitcoin, au 29 décembre, est de 47 719,00 $, un chiffre assez éloigné des prédictions. Avec ce résultat en jeu, les professionnels du secteur prévoient désormais que cela sera atteint au premier trimestre 2022.

Historiquement, le dernier trimestre de l’année est généralement haussier, d’où la spéculation avec une approche possible des 100 000. Cependant, Pourquoi les professionnels étaient-ils presque si sûrs qu’il rattraperait son retard ?. Eh bien, le modèle de prédiction le plus populaire qui a été utilisé est Stock / Flow.

#Bitcoin terminera-t-il 2021 au-dessus de 50 000 $ ? – Bitcoin (@Bitcoin) 28 décembre 2021

Ce modèle utilise l’offre et le flux de Bitcoin pour prédire son prix, en s’appuyant sur la rareté comme principale source de valeur. Ce qui implique que plus il est rare, plus il aura de valeur. Comme on le voit, elle s’inspire finalement de la théorie de la valeur marginale, très populaire chez les économistes.

Avec tout ça, Que s’est-il réellement passé pour qu’il n’atteigne même pas 50 000 ?. Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le rebond du prix du BTC à la suite des remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est évaporé et au cours des dernières 48 heures, le prix a atteint de nouveaux plus bas et, semble-t-il, il pourrait encore baisser.

Et c’est que Powell a prévenu que l’inflation ne commencera pas à baisser avant la seconde moitié de 2022 et qu’ils commenceraient à la mi-décembre à accélérer la procédure de liquidation du programme d’achat d’actifs, en conséquence des marchés en baisse.

Vers l’année 2022 « Compte tenu des risques possibles qui sont supposés, le prix du bitcoin pourrait atteindre 70.000 dollars et même dépasser 130.000 dollars », anticipe Ismael Santiago, professeur et docteur en finance à l’Université de Séville et PDG d’Olivachain I+D+i dans un rapport pour Business Insider.