Pourquoi Bitcoin pourrait favoriser la domination de l’USD sur le yuan numérique

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Contrairement à ce que beaucoup de gens dans l’espace crypto soutiennent, le stratège principal des produits de base de Bloomberg, Mike McGlone, a fait valoir que Bitcoin était bénéfique pour le dollar américain par rapport au yuan numérique chinois.

Selon McGlone, la crypto-monnaie «éclipse» l’adoption mondiale du Yuan. Plus précisément, le dollar américain montre une «adoption organique» dans l’écosystème numérique, comme le montre le graphique ci-dessous. Mcglone déclare:

Bitcoin peut améliorer la domination du dollar et mettre en évidence les inconvénients de la Chine: malgré les inquiétudes concernant le développement d’un yuan numérique en Chine, Bitcoin améliore la domination du dollar et représente un risque pour l’or. Bitcoin accentue peut-être les inconvénients du manque de marchés libres et de liberté d’expression.

La domination numérique du dollar éclipse l’adoption mondiale du yuan chinois: #Bitcoin, qui se généralise, fait la une des journaux sur le marché de la cryptographie en 2021, mais la domination croissante du dollar est tout aussi importante. Adoption organique de la monnaie de réserve mondiale dans l’écosystème numérique. Pic.twitter.com/MB3NfCaD9a – Mike McGlone (@ mikemcglone11) 7 avril 2021

Les institutions qui n’adoptent pas Bitcoin pourraient être à risque

Pour les détenteurs d’or, la crypto-monnaie de référence est également devenue une nuisance. Le métal précieux est sous-performant et recule pour supporter des niveaux inférieurs à 1700 dollars, comme le prétend McGlone. Ajoutée:

La plupart des indicateurs montrent une marée mondiale changeante favorisant la monnaie numérique naissante en tant qu’actif de réserve.

L’expert affirme que Bitcoin est “entré dans un état unique” en termes d’adoption. Par conséquent, il affirme que les chefs d’entreprise et les dirigeants qui ne sont pas disposés à allouer des capitaux à BTC pourraient risquer de perdre davantage d’appréciation.

À cet égard, McGlone estime que le prix du BTC est sur une trajectoire similaire à celui de 2013 lorsqu’il a enregistré des gains de 55 fois et en 2017, lorsqu’il a atteint la barre des 20000 dollars de tous les temps. Cela porterait Bitcoin à près de 400000 $ cette année. Ajoutée:

Les perspectives techniques de Bitcoin en 2021 restent fortement à la hausse, si les modèles passés se répètent. Les compagnons communs pour de forts rallyes annuels dans les premières crypto-monnaies (faible volatilité et réduction de moitié) s’alignent favorablement.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin récupère les niveaux les plus élevés de 50000 $ et semble pousser plus loin vers sa zone de résistance. La crypto-monnaie se négocie à 58451 $ avec des gains de 1,2% sur le graphique quotidien.

BTC montre des signes de reprise sur le graphique de 24 heures. Source: BTCUSD Tradingview

Le stratège souligne la faible quantité de BTC sur les échanges comme une preuve possible d’une appréciation supplémentaire. Lorsque la métrique est réservée, le marché pourrait être «dominé» par les vendeurs et le prix du BTC pourrait avoir la même chance qu’en 2017.