Pourquoi Bitcoin pourrait revenir à des creux avant de prendre de l’élan

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le prix du Bitcoin fait de son mieux pour remonter au-dessus des 40 000 $ depuis la grosse baisse de mai. Jusqu’à présent, l’expression “vendre en mai et partir” a fonctionné à merveille, et cela pourrait prendre plus de temps avant d’acheter à nouveau des pièces de monnaie est une stratégie rentable.

En effet, la crypto-monnaie supérieure a du mal à rester au-dessus de la bande de Bollinger moyenne, et si elle ne peut pas tenir, cela pourrait entraîner un autre test du bas de la bande. Un autre nouveau test pourrait enfin pousser le prix par pièce en dessous du support, faisant table rase avant un renversement.

Déjà vu : pourquoi un mouvement historique pourrait être à l’horizon

Pour tous ceux qui étaient sur le marché des crypto-monnaies en 2019, cela ressemble à du déjà vu. Au-dessus de 10 000 $, il n’était pas rare de voir des commerçants affirmer que le prochain stop était de 100 000 $ ou plus. Ils se sont trompés et Bitcoin s’est écrasé.

Lorsqu’il l’a fait, et que le sentiment a baissé, la crypto-monnaie s’est inversée avec le troisième jour le plus rentable jamais enregistré. Quiconque connaît la « bombe chinoise » d’octobre 2019 sait que les choses peuvent changer rapidement, même lorsqu’elles semblent être au pire.

Lecture connexe | Il est temps de faire attention : le comportement de l’indicateur Bitcoin imite le rallye historique

Les indicateurs sont préparés de la même manière et le sentiment aussi, et le dernier rallye après un renversement de l’étoile du matin et du doji libellule offre de nombreux signaux haussiers.

Alors pourquoi les bandes de Bollinger mettent-elles en garde contre un autre effondrement potentiel, correspondant beaucoup plus à la pompe chinoise que l’action actuelle des prix ?

Bitcoin pourrait-il à nouveau balayer les bas ? | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Le prix du Bitcoin pourrait chuter avant le rebond des sommets

Les bandes de Bollinger créées par John Bollinger sont un outil d’analyse technique polyvalent qui mesure la volatilité, met en évidence le support et la résistance, et bien plus encore. Lorsque les bandes se resserrent ou se serrent, c’est un signe qu’un mouvement massif est à venir et, jusqu’à présent, l’outil indique que quelque chose de choquant devrait se produire bientôt. Mais quand?

Lecture connexe | Bitcoin Daily Dragonfly Doji donne aux taureaux l’espoir d’un fort renversement

Pas encore, si la bande de Bollinger moyenne, une simple moyenne mobile, est perdue comme support. Pendant le prélude à la bombe historique de la Chine, le BB moyen a été perdu non pas une mais deux fois.

Les indicateurs coïncident également avec la dernière fois que Bitcoin est devenu si déroutant | Source : BTCUSD sur TradingView.com

La bande passante de Bollinger est à des niveaux similaires, mais elle devrait y rester pendant un certain temps. BB% pourrait balayer le plus bas actuel comme il l’a fait en 2019 avant de remonter à nouveau.

Enfin, le LMACD présente également un schéma très similaire et si un autre croisement baissier se produit, cela pourrait être un énorme piège comme la dernière fois. Mais pour l’instant, méfiez-vous d’une série de plus bas avant un renversement.

Image en vedette des photos de dépôt, graphiques TradingView.com