Pourquoi Bitcoin s’est écrasé

Aujourd’hui, sur « The Breakdown », NLW examine la baisse spectaculaire des marchés de la cryptographie qui a commencé tard vendredi soir, heure américaine. Il examine à la fois les facteurs de structure du marché tels que la faible liquidité et les carnets de commandes restreints du week-end, ainsi que les facteurs macroéconomiques, notamment l’insécurité autour de la nouvelle variante Omicron ainsi qu’un resserrement de la politique de la Fed.

