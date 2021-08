Pourquoi Bitcoin-Twitter est-il soudainement obsédé par l’essai « Anatomie de l’État » ?

Il va de soi que Jack Dorsey est un influenceur Twitter. L’esprit derrière Twitter a utilisé sa plate-forme pour promouvoir “Anatomy of the State”, un essai de Murray N. Rothbard. L’École autrichienne d’économie imprègne lentement la conscience du courant dominant. L’approche et le dévouement de Dorsey aux idéaux de Bitcoin ont atteint un tout nouveau niveau. Et crypto-Twitter a réagi de différentes manières, le nom de Rothbard étant en vogue au cours du week-end.

Le tweet qui a tout déclenché n’offrait aucune explication :

https://t.co/LOWVNVrBex – jack⚡️ (@jack) 14 août 2021

Le fichier .pdf qui le contient est distribué gratuitement par Mises.org, une institution dédiée « à promouvoir l’enseignement et la recherche dans l’école autrichienne d’économie, et la liberté individuelle, l’histoire honnête et la paix internationale, dans la tradition de Ludwig von Mises. et Murray N. Rothbard. À propos de l’incident, de l’attention accrue qu’ils ont reçue et du choix de Dorsey, l’institution a déclaré :

Dorsey n’a fait de lien vers aucun article sur le bitcoin ou l’argent, mais vers l’essai fondateur de Murray N. Rothbard en 1974, “Anatomy of the State”. Cette courte missive pourrait bien représenter l’attaque la plus énergique et la plus concise de Rothbard contre le gouvernement en tant qu’institution, et cela veut dire quelque chose.

Ce n’est donc pas qu’une répétition. Que dit-il exactement du gouvernement?

Un résumé de “Anatomie de l’état”

Ce petit livre est profond et couvre de nombreux concepts et vérités dures. Le monopole de la violence. Le sophisme du concept de “contrat social”. Comment les gouvernements utilisent les « intérêts économiques acquis » pour nous tenir à distance. « L’alliance entre l’État et les intellectuels. Guerre. Révolution. Alliances entre différents États. Pouvoir social. Le pouvoir de l’Etat. Beaucoup. Cependant, on pourrait résumer “Anatomie de l’Etat” avec cet exemple qu’elle fournit :

« Une méthode de naissance d’un État peut s’illustrer ainsi : dans les collines méridionales de la « Ruritanie », un groupe de bandits parvient à prendre le contrôle physique du territoire, et enfin le chef des bandits se proclame « Roi du souverain et gouvernement indépendant de Ruritanie du Sud » ; Et, si lui et ses hommes ont la force de faire respecter cette règle pendant un certain temps, eh bien ! un nouvel État a rejoint la « famille des nations », et les anciens chefs bandits se sont transformés en noblesse légitime du royaume. »

Et cela explique le monde dans lequel nous vivons.

Tableau des prix BTC du 17/08/2021 sur Bitstamp | Source : BTC/USD sur TradingView.com

D’accord, mais qu’est-ce que Rothbard a à voir avec Bitcoin ?

L’institut Mises.org relie le tweet “Anatomy of the State” de Dorsey à celui-ci :

# wtfhappenedin1971 – jack⚡️ (@jack) 15 août 2021

Celui-ci fait référence à ce site Web phénoménal qui utilise des graphiques faciles à comprendre pour montrer comment tout s’est empiré de façon exponentielle lorsque Nixon a découplé le dollar américain de l’or, inaugurant l’ère de la monnaie Fiat. L’époque dans laquelle nous vivons. Eh bien, cela est directement lié à l’École autrichienne d’économie, comme l’explique l’institut :

Seuls les économistes autrichiens présentent une critique cohérente de la monnaie fiduciaire pure, ce qui signifie que seuls les Autrichiens ont quelque chose de convaincant à dire sur la clôture définitive du rachat d’or de Nixon. L’explication mengerienne et misésienne de la façon dont l’argent apparaît et prend de la valeur en tant que produit hautement vendable ne nécessite pas d’autorité fiscale ou monétaire centrale. Il ne nécessite aucun état.

Et savez-vous de quoi d’autre un État ou une autorité centrale n’a pas besoin pour fonctionner ? Bitcoin, la plus grosse monnaie jamais créée.

« L’explication mengerienne et misésienne de la façon dont l’argent apparaît et prend de la valeur en tant que produit hautement vendable ne nécessite pas d’autorité fiscale ou monétaire centrale. Elle ne nécessite aucun État. » @jeffdeist pour @mises commentant les tweets de @jack

https://t.co/BvlKNM6cAZ – Stephan Livera (@stephanlivera) 16 août 2021

Qu’est-ce que l’argent solide et comment l’obtenons-nous?

Et cela lie “Anatomy of the State” au Book Club sur notre site sœur. Ils analysent « The Bitcoin Standard » et définissent l’argent solide comme :

Les économistes autrichiens soutiennent que « la meilleure monnaie consistait à comprendre la valeur marchande et ce que le marché choisirait comme monnaie. Saifedean Ammous ajoute encore une chose. « … La vendabilité de l’argent selon la volonté de son possesseur et non d’une autre partie. La combinaison de ces critères formule une compréhension complète du terme argent solide comme de l’argent que le marché choisit librement et de l’argent entièrement sous le contrôle de la personne qui l’a légitimement gagné sur le marché libre et non de tout autre tiers. »

Donc, pour résumer, la famille humaine n’a pas besoin du gouvernement indépendant de la Ruritanie du Sud pour dicter ce que nous devrions utiliser comme argent. Nous avons Bitcoin. Et c’est de cela que parlait le tweet “Anatomy of the State” de Dorsey.

