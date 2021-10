Pourquoi Bitcoin vaut au moins un centime

En tant que pionnier, le bitcoin a des effets de réseau de son côté. Il a de loin le hashrate le plus élevé, ou le niveau de puissance de calcul consacré à la sécurisation du réseau, parmi les cryptos qui utilisent la preuve de travail, un mécanisme par lequel les participants s’entendent sur l’ensemble d’enregistrements qui est vrai. Pour cette raison, le bitcoin au niveau du réseau est (presque) impossible à pirater (les échanges centralisés sont une autre histoire) et sans doute la pièce la plus sécurisée de la catégorie la plus sécurisée. Il existe d’autres mécanismes de consensus, tels que la preuve de participation, mais aucun n’a été testé au même degré que la preuve de travail.

Share