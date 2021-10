Pourquoi Bizum est-il gratuit et pas les virements bancaires ? | La technologie

Nous répondons à l’une des questions les plus courantes dans les activités bancaires, et à laquelle de nombreux Espagnols ne savent pas répondre. L’arrivée de Bizum a non seulement facilité l’échange d’argent, mais l’a également rendu plus libre.

Depuis l’arrivée du Bizum dans nos vies, acheter, payer, voyager et louer à plusieurs est beaucoup plus facile pour tout le monde.

Avant, tout n’était qu’un fouillis de numéros bancaires, de commissions, de petite monnaie… et Bizum est arrivé et envoyer ou recevoir de l’argent était presque aussi simple qu’utiliser WhatsApp, il suffisait d’ouvrir l’application, de choisir le contact et d’envoyer l’argent. Rien de plus.

Mais, si quelque chose est si confortable et si bon, et que tant de gens l’utilisent, comment se fait-il que les banques laissent l’utiliser gratuitement s’il s’agit d’une perte potentielle pour leur entreprise.

Curieusement, les transferts en Espagne n’ont jamais été gratuitss, en supprimant les comptes jeunes ou retraités, qui ont toujours bénéficié de certains avantages fiscaux, ce qui se heurte au concept de tout gratuit que suppose Bizum.

Et c’est la question que se posent des millions d’Espagnols : Pourquoi Bizum est-il gratuit et pas les virements bancaires ?

La réponse réside dans la raison qui a conduit les banques à se regrouper pour créer cette plateforme de paiement, qui n’est autre que celle de attirer et convaincre la jeune population que la banque en ligne est bonne et qu’elle est l’avenir.

Un public qui, demain, sera l’essentiel des citoyens, a dû être capté d’une manière ou d’une autreAprès des années d’essais et d’erreurs, les banques ont décidé que cela devait être le seul moyen d’attirer des clients, même si c’était au prix de ne pas gagner d’argent sous forme de commissions.

La vérité est que cette décision a fonctionné car elle compte actuellement plus de 15 millions d’utilisateurs qui l’utilisent quotidiennement et aurait été la porte d’entrée d’un grand pourcentage de jeunes vers le monde bancaire.