Les débuts tant attendus de The Rock en tant qu’anti-héros de bande dessinée sont actuellement en préparation par le réalisateur de Jungle Cruise Jaume Collet-Serra et la société de production de Dwayne Johnson, Seven Bucks. En attendant la sortie de l’été 2022, le président de la production de Seven Bucks, Hiram Garcia, a partagé la note prévue du film DCEU et les raisons pour lesquelles le projet le visait :