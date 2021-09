Pourquoi Blake Shelton de The Voice s’est qualifié d’« imbécile » lors de la dernière série d’auditions

Ce n’était même pas la première fois que cela arrivait cette nuit-là ! Plus tôt dans l’épisode, Chavon Rodgers a chanté « Driver’s License », suscitant l’intérêt d’Ariana Grande et de John Legend. Rodgers, originaire d’Ada, la ville natale de Blake Shelton, dans l’Oklahoma, a également annoncé qu’il avait apporté quelque chose pour le cow-boy, lui présentant une brique du début des années 1900 portant la mention “Ada”. Shelton était clairement touché et il serra la main de Rodgers en acceptant la brique, même pendant que les autres entraîneurs continuaient de le côteler. Kelly Clarkson a demandé à Shelton pourquoi il avait fui l’amour, et Legend a souligné que cela devenait un événement régulier pour l’entraîneur OG.