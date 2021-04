Pourquoi boire du rooibos, une infusion aux nombreux bienfaits pour la santé | Vie

Le rooibos est une infusion présentant de nombreux bienfaits pour la santé et, si vous ne le prenez pas encore, il est recommandé de l’introduire dans votre alimentation. Ce sont ses principales propriétés.

Bien que nous buvions traditionnellement des infusions, ces dernières années, ces boissons ont acquis une grande importance et aujourd’hui nous en buvons une grande variété. La raison en est que nous sommes de plus en plus conscients de leurs bénéfices pour la santé, et donc sa consommation est devenue populaire et répandue.

Rooibos est une autre perfusion hautement recommandée que vous devriez prendre si vous ne l’avez pas déjà fait. Il est fabriqué à partir des feuilles d’un arbuste appelé Aspalathus linearis qui est cultivé sur la côte ouest de l’Afrique du Sud. Voici quelques-uns des avantages scientifiques du rooibos:

Il est riche en antioxydants. Le rooibos se distingue par sa teneur élevée en antioxydants, dont l’aspalatine et la quercétine, ce qui lui permet de réduire le stress oxydatif dans les cellules et les dommages causés par les radicaux libres. Ne contient ni caféine ni acide oxalique. Les personnes qui ne devraient pas boire de caféine peuvent boire du rooibos en toute sécurité, car il ne contient pas ce stimulant naturel. De plus, il ne contient pas d’acide oxalique, un composé que l’on retrouve dans le thé noir et vert, qui consommé en grande quantité augmente le risque de calculs rénaux. Peut améliorer la santé cardiaque. Des études suggèrent que le rooibos a des effets bénéfiques sur la pression artérielle et qu’il peut améliorer le taux de cholestérol, protégeant la santé cardiaque.

Peut améliorer la santé des os. Une étude révèle que le rooibos, comme les thés verts et noirs, est bénéfique pour la santé des os. Peut réduire le risque de cancer. La recherche suggère que la quercétine et la lutéoline, deux antioxydants du rooibos, peuvent tuer les cellules cancéreuses et empêcher la croissance tumorale. Cependant, il s’agit d’études en éprouvette et ces effets chez l’homme n’ont pas été confirmés pour le moment. Peut bénéficier aux patients atteints de diabète de type 2. L’aspalatine présente dans le rooibos pourrait avoir des effets antidiabétiques chez les patients atteints de diabète de type 2, selon des études chez la souris. La recherche doit être étendue aux humains pour corroborer ces effets.