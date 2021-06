Pourquoi Bottas a-t-il eu plus de difficultés que Hamilton à Bakou ?

Le directeur de la technologie de Mercedes, Mike Elliott, déclare que l’incapacité de Valtteri Bottas à entrer dans une « spirale positive » à Bakou est ce qui l’a finalement éloigné du rythme.

Des questions sur l’avenir de Bottas chez Mercedes au-delà de la fin de la saison 2021 ont recommencé à se poser après ce qui ne peut être décrit qu’un week-end d’enfer pour le Finlandais.

Tout au long du week-end en Azerbaïdjan, Bottas n’a terminé plus haut que P10 dans aucune session, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton – qui n’était pas sans ses propres problèmes – a réussi à au moins constituer une menace pour Red Bull le jour de la course.

Dans le dernier débriefing d’après-course de Mercedes, Elliott pense que la confiance et les difficultés avec l’échauffement des pneus ont permis à Bottas de vivre un week-end du Grand Prix d’Azerbaïdjan très difficile.

“Je pense que sur ce circuit, l’une des difficultés est de faire chauffer le pneu avant”, a déclaré Elliott.

“C’est aussi un circuit où vous devez avoir une vraie confiance, les murs sont très proches et si vous vous trompez, vous allez le mettre dans le mur.

“Ces deux choses vont un peu ensemble parce que si vous pouvez aller un peu plus vite, si vous pouvez vous rapprocher un peu du mur parce que vous êtes confiant, alors vous obtenez un peu plus de chaleur dans les pneus parce que vous en avez plus devoir.

« Si vous obtenez plus de chaleur dans les pneus, vous obtenez un peu plus d’adhérence et vous pouvez aller plus vite et vous vous retrouvez donc avec ce genre de spirale positive.

“Si je regarde le week-end, je pense que Lewis a trouvé un petit pas dans les FP3 avec les réglages et cela a semblé l’aider à trouver un peu plus de la voiture et tout d’un coup, nous sommes passés d’un peu de difficulté à être vraiment dans le coureurs de tête sur le rythme et Lewis a pris cela tout au long des qualifications.

“Le tour qu’il a établi en Q3 pour être deuxième, ce n’est pas un tour qu’il a été rapide tout au long des qualifications.”

Débriefing d’un Grand Prix d’Azerbaïdjan dramatique ! 👀 Mike Elliott, notre directeur technologique, parle des freins fumants, des niveaux d’aile, de la magie des freins et bien plus encore dans notre Baku F1 Race Debrief ! 👊👇 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 9 juin 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Il a poursuivi: «Avec Valtteri, je pense que Valtteri n’a tout simplement pas atteint cette position. Il n’a pas trouvé que, en quelque sorte, ce dernier petit peu de confiance était dans cette spirale positive de la même manière.

“Je pense que si vous regardez le week-end dans son ensemble et que vous regardez ce qui s’est passé en qualifications et ce qui s’est passé aux essais, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont sous-viré largement et ont mis la voiture dans le mur, probablement parce qu’ils ne t mettre les pneus avant dans la fenêtre, et au crédit de nos chauffeurs, nos deux chauffeurs ont évité cette erreur.

“Je pense qu’il vaut également la peine de garder à l’esprit que si vous regardez ce week-end et que vous le comparez au week-end dernier à Monaco.

« À Monaco, c’est Valtteri qui a réussi à mettre les pneus dans la fenêtre et à tirer le meilleur d’eux et c’est Lewis qui a un peu plus de mal.

“Je pense donc que c’est quelque chose que nous devons comprendre en tant qu’équipe, c’est quelque chose sur lequel nous devons travailler et nous améliorer car si nous ne nous améliorons pas, il y aura d’autres circuits cette année où nous rencontrerons les mêmes problèmes. “

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !