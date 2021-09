Pourquoi Bravo a annulé la réunion des vraies femmes au foyer de la saison 13 de New York

La décision d’annuler la réunion de la saison 13 de The Real Housewives of New York en raison de problèmes de programmation est très surprenante. C’est la toute première fois dans un spin-off au sein de la franchise Real Housewives qu’une réunion n’a pas eu lieu. Cela fait 11 séries, 15 ans et des dizaines de saisons. Même l’année dernière, au milieu de la panique persistante à propos de COVID-19 et des fermetures, les réunions se sont poursuivies. Les Shahs of Sunset de Bravo, Under Deck, les Real Housewives of Atlanta et bien d’autres ont tous organisé leurs réunions virtuellement. Et alors que les tensions se sont apaisées, les acteurs d’émissions comme RHONY se sont réunis avec des protocoles stricts de distanciation sociale.