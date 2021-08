Pourquoi Brec Bassinger de Stargirl a dû demander des changements de costumes pour la saison 2

Les costumes de super-héros sont tout sauf indulgents. Du spandex à perte de vue, avec des ventres et diverses parties du corps souvent exposés. La star de The CW’s Stargirl, Brec Bassinger, est généralement vêtue d’un haut court moulant et d’un short de vélo assorti, ce qui n’est certainement pas une tenue que vous voudriez porter pour le dîner de Thanksgiving. Les fans du look de Stargirl n’ont pas à s’inquiéter, car la deuxième saison à venir du comment comportera un costume très similaire. Il y aura cependant quelques différences clés, qui ont été demandées par Bassinger elle-même – et elles sont toutes dues à la quarantaine.