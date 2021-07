Pourquoi Brian De Palma n’a aucun regret à propos de sa critique désormais infâme de l’ouverture de Star Wars

in

Cela dit, Brian De Palma admet que pour la plupart, il a vu Star Wars pour la réalisation remarquable qu’il était. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il pensait que le film était parfait. Il y avait deux endroits particuliers où De Palma dit que Star Wars avait un problème. L’un était l’exploration du texte d’ouverture. Comme il s’agit de la toute première introduction du public à la galaxie de très loin, de très loin, De Palma dit que la version de Lucas était beaucoup trop déroutante, ce qui a conduit De Palma lui-même et le scénariste Jay Cocks à la laisser passer et à la réécrire en quelque chose d’un peu plus facile à suivre.

