Depuis plus d’un an, les fans ont entendu dire que Britney Spears ne voulait plus travailler, et maintenant, elle a confirmé que c’était vrai.

Alors que le père de la pop star Jamie lance n’est plus conservatrice de sa succession ou de sa personne, Britney a expliqué sur Instagram qu’elle « restait à l’écart de l’entreprise » dans un avenir prévisible.

Pourtant, Britney semble être en conflit avec la décision, affirmant que travailler « est tout ce que j’ai connu de toute ma vie… c’est pourquoi c’est si déroutant pour moi ».

Bien que la star ait précédemment déclaré qu’elle se sentait plus optimiste ces derniers temps, elle a admis dans cet article que c’était également une période difficile. « Je vais juste être honnête et dire que j’ai attendu si longtemps pour être libérée de la situation dans laquelle je me trouve », a-t-elle écrit. « Et maintenant que c’est ici, j’ai peur de faire quoi que ce soit parce que j’ai peur de me tromper !!! »

« Pendant tant d’années, on m’a toujours dit que si je réussissais, ça pouvait finir… et ça n’a jamais été le cas !!! » a partagé le chanteur de 39 ans. « J’ai travaillé si dur mais maintenant que c’est là et que je me rapproche de plus en plus de la fin, je suis très heureux mais il y a beaucoup de choses qui me font peur !!! »