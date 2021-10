Cela continue d’être un moment difficile pour Britney Spears‘relation avec soeur Jamie Lynn Spears.

Une source a dit à E! News en exclusivité que Britney se sentait « totalement abandonnée » par son jeune frère au milieu de la bataille en cours pour la conservation du chanteur de « Womanizer », âgé de 39 ans. Cela fait suite à l’annonce de Jamie Lynn plus tôt cette semaine qu’elle publiera bientôt un mémoire couvrant divers aspects de sa vie personnelle.

« Britney est très, très en colère et blessée », partage l’initié. « Elle a l’impression que Jamie Lynn l’a totalement abandonnée et l’a laissée tomber dans le combat de sa vie. Ils étaient les meilleurs amis et tout l’un pour l’autre pendant si longtemps. »

La source continue à propos de Britney : « Elle a demandé de l’aide et a l’impression que Jamie Lynn lui a tourné le dos et n’a pas pu être dérangée. »

Le lundi 11 octobre, Jamie Lynn a partagé sur Instagram qu’elle avait fini d’écrire son livre, Things I Should Have Said, dont la publication est prévue pour janvier 2022.