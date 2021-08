Pourquoi Brooke, l’alliée de Dancing With The Stars, voulait vraiment abandonner avant la finale

Ally Brooke et le partenaire professionnel de Dancing with the Stars Sasha Farber se sont classés troisièmes au classement général de la compétition en 2019 après avoir atteint la finale, mais leur apparition dans la finale a été source de division, car ils ont été avancés hors des demi-finales par le juges sur James Van Der Beek et sa partenaire professionnelle Emma Slater. Cette élimination a été pour le moins choquante, car Van Der Beek avait été l’un des candidats préférés des fans tout au long de la saison, et en plus de cela, sa femme Kimberly venait de faire une fausse couche. Dans un récent épisode de sa série YouTube The Ally Brooke Show, elle a retrouvé Farber et a parlé de l’élimination de Van Der Beek :