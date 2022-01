Pourquoi Browns a refusé de drafter Ben Roethlisberger en 2004

Ben Roethlisberger a clôturé sa carrière dans la NFL la semaine dernière en faisant ce qu’il a toujours fait de mieux : battre les Browns de Cleveland.

Lorsque les Steelers de Pittsburgh ont battu Cleveland 26-14 lundi soir, cela a permis à Roethlisberger de se retirer du match avec une incroyable fiche de 26-3-1 contre ses rivaux de division.

Roethlisberger a complètement et totalement dominé les Browns pendant près de deux décennies.

Mais il ne devait pas en être ainsi.

En 2004, cela aurait pu être les Browns qui ont pris Roethlisberger. Ils avaient le choix n ° 6 cette année-là, alors que Pittsburgh repêchait au n ° 11.

Plutôt que de prendre Roethlisberger, Cleveland a choisi de sélectionner Kellen Winslow II.

Pourquoi? La réponse à cette question est apparue cette semaine.

L’initiée de la NFL, Mary Kay Cabot, est apparue dans « The Fan Morning Show » sur 93.7 The Fan et a révélé la vraie raison pour laquelle les Browns ont refusé de prendre Roethlisberger.

Les Cleveland Browns étaient-ils encore PROCHE du repêchage de Ben Roethlisberger, qui a grandi et joué son ballon universitaire dans l’État de l’Ohio ? Découvrez ce que la journaliste des Browns @MaryKayCabot a dit à propos de leur évaluation de lui… yikes. Podcast : https://t.co/2IvwtnmZZE pic.twitter.com/d84SJmmHnT – Le Fan Morning Show (@FanMorningShow) 3 janvier 2022

« Ils ne pensaient pas qu’il survivrait trop longtemps derrière leur ligne offensive, ce qui est bien sûr une pensée à courte vue », a déclaré Cabot.

« Vous ne pouvez pas évaluer un quart-arrière (en fonction de) à quoi ressemble votre ligne offensive actuelle. Ils avaient Pete Garcia comme directeur général à ce moment-là. Il venait de (l’Université de Miami) avec Butch Davis. Ils n’avaient pas en place un vrai directeur général de la NFL, solide et de longue date. S’ils en avaient eu un, ils auraient peut-être pris – et auraient dû prendre – Ben Roethlisberger au n ° 6 du classement général.

Bien que personne ne puisse être blâmé pour avoir remis en question la mobilité de Roethlisberger, cela restera toujours une mauvaise évaluation de joueur de tous les temps.

De toute évidence, tout n’a pas été ensoleillé et arc-en-ciel avec Roethlisberger tout au long de sa carrière dans la NFL. Il a eu des problèmes avec ses coéquipiers, des problèmes de conditionnement et des problèmes en dehors du terrain qui l’ont gâché aux yeux de beaucoup.

La petite amie de Dak Prescott s’amusait clairement. https://t.co/2HEPwoqq1d – Jeu 7 (@game7__) 4 janvier 2022

Cela dit, les légendes des Steelers s’accordent à dire qu’il est le meilleur quart-arrière de l’histoire de la franchise.

Le sayonara en deux mots de Paige Spiranac à Roethlisberger cette semaine a parfaitement résumé ce que la plupart des gens ressentent pour lui. Il n’était pas le plus grand quart-arrière de tous les temps, mais il a accompli beaucoup plus que quiconque ne l’aurait pensé. Et il est certain qu’il a accompli beaucoup plus à lui seul que les Browns n’en ont accompli tout au long de sa carrière.

En rapport: Texans QB Deshaun Watson partout GF Jilly Anais à la fête (Photos)