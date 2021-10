De Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov à Brock Lesnar et Ronda Rousey – Bruce Buffer les a tous appelés.

Le vétéran « Voice of the Octagon » est apprécié des fans grâce à sa longue association avec la promotion, qui remonte à de nombreuses années.

.

Buffer a annoncé les plus gros combats de l’UFC depuis 1996

Cependant, samedi soir, l’incroyable série de 25 ans d’introduction d’événements UFC numérotés par Buffer se termine enfin à l’UFC 267.

Le joueur de 64 ans est synonyme de la promotion de Dana White depuis qu’il a été le premier au poste de MC pour l’UFC 11 le 20 septembre 1996.

Voici pourquoi les fans ne pourront pas entendre le slogan emblématique « It’s Time » de Buffer ce week-end…

Pourquoi Bruce Buffer manque-t-il l’UFC 267 ?

Le président de l’UFC, White, a confirmé que la voix derrière ses plus grands événements PPV était hors service samedi après une série de 255 événements numérotés consécutifs.

« Buffer a obtenu COVID », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 267.

« Il ne voulait pas faire ce voyage. Il est à la maison pour se détendre et se remettre de COVID. »

Buffer est le demi-frère du légendaire annonceur de boxe Michael et après avoir été son manager de combat, il est passé à travailler pour l’UFC.

talkSPORT.com a précédemment rapporté comment le passage en camée de l’Américain dans l’émission télévisée à succès Friends a conduit à son travail de rêve dans la promotion MMA.

. – .

Buffer est réputé pour ses costumes pointus et son slogan populaire « C’est l’heure ! » Quand Bruce Buffer reviendra-t-il ?

Il s’est heureusement déjà remis du COVID et sera de retour sur nos écrans le week-end prochain.

Buffer reprendra ses fonctions d’annonce pour l’incroyable carte UFC 268 en vedette par le match revanche de Kamaru Usman avec Colby Covington à New York.

« Je viens de terminer ma quarantaine de 14 jours et je me sens à nouveau moi-même et je serai prêt à faire rugir le toit du Madison Square Garden la semaine prochaine », a-t-il déclaré à Ariel Helwani.

«Ma séquence de plus de 24 ans est terminée, mais je doute qu’elle soit jamais battue. Comme Dana l’a dit, il faudrait une balle pour me garder hors de l’Octogone, mais COVID m’a eu le premier. »

.

Joe Martinez interviendra pour prendre les rênes de Buffer pour une nuit seulement. Qui est le remplaçant de Bruce Buffer à l’UFC 267 ?

Joe Martinez, qui annonce généralement les cartes UFC Fight Night et les petits événements pour la promotion, remplira le hotseat samedi pour une nuit seulement.

La première apparition de l’homme de 46 ans sous Dana White a eu lieu en décembre 2012 pour couvrir Buffer qui n’était pas disponible pour la finale de The Ultimate Fighter 16.

Martinez a rendu hommage à Buffer lorsqu’il a pris les rênes dans une interview à l’époque, comme il l’a dit à Bleacher Report : « Tout mon respect va à Bruce ; c’est son concert, et je suis juste plus qu’heureux d’intervenir et de remplir un rôle pour une nuit.

« L’opportunité est là et je suis heureux d’être celui qu’ils ont sollicité.

« Je ne suis généralement pas nerveux lorsque je tiens un microphone, mais je pense que je serai un peu nerveux pour celui-ci et j’espère pouvoir le cacher. »